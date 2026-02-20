Barnombud Göteborg
2026-02-20
Barnombud - timanställning
Vill du ha ett roligt och meningsfullt extrajobb där du får bidra till att öka rättigheterna och delaktighet för barn och unga i myndighetskontakter?
Vi vet, efter att ha lyssnat på barn och ungdomar, att när de saknar en trygg vuxen kan det vara svårt att få sin röst hörd och förstå allt som händer i kontakt med myndigheter och beslutsfattare. Därför söker vi nu barnombud i Göteborgsregionen som, på barnets uppdrag, kan bidra till att barns röster hörs och rättigheter respekteras i kontakt med socialtjänst och andra myndigheter.
Vi söker trygga, lyhörda och engagerade vuxna som vill bidra till att barns rättigheter respekteras - i praktiken. Som barnombud hos SOS Barnbyar är du en del av ett viktigt försök att stärka barns röster och inflytande i kontakt med myndigheter. Uppdraget innebär att du arbetar på barnets uppdrag - för att skapa trygghet, delaktighet och rättvisa.
Om uppdraget
Som barnombud matchas du med ett barn eller en ungdom som har efterfrågat stöd. Ditt uppdrag är att, utifrån barnets behov och vilja, stärka hens inflytande i frågor som rör exempelvis socialtjänsten och andra berörda myndigheter samt insatser som placering och eftervård. Ibland behöver barnet stöd över tid och ett uppdrag kan pågå i flera månader, ibland är kontakten av kortare slag med mer punktinsatser. Det kan också röra sig om digitalt stöd då barnet kan vara placerad på annan ort.
Det direkta arbetet kan innebära att:
• Delta i möten med socialtjänst eller andra myndigheter
• Stötta barnet/ungdomen i att uttrycka sina tankar och behov
• Förklara beslut och processer på ett begripligt, barnanpassat sätt
• Säkerställa att barnet känner till och får sina rättigheter tillgodosedda
• Vara ett stöd i att få komma till tals och påverka beslut
• Skapa trygghet, struktur och närvaro i en ofta komplex situation
Du blir del av ett team av barnombud som stöttar varandra, även om uppdragen genomförs individuellt. Du får utbildning, handledning och arbetsledning av samordnare på SOS Barnbyar. Rollen är en viktig del i vår utveckling av en ny stödform - därför är även dina reflektioner och lärdomar en värdefull del av vårt gemensamma utvecklingsarbete.
Vem är du?
Du har ett starkt engagemang för barn och ungas rättigheter och en förmåga att inge lugn och förtroende. Du är van att lyssna aktivt, är lyhörd för barns signaler och har lätt för att skapa trygga relationer. Du är strukturerad, ansvarstagande och trygg i dig själv - och kan möta barn från olika bakgrunder med respekt och värme. Du har förmåga att samverka och samarbeta med olika aktörer såsom myndigheter, organisationer och familjehemsföräldrar/vårdnadshavare för att kunna främja barns bästa på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som:
• Har utbildning inom socialt arbete, juridik eller motsvarande (eller är under utbildning)
• Har god erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatthet
• Har god kunskap om socialtjänstens (eller andra myndigheters) uppdrag, processer och lagstiftning
• Har god förståelse för barns rättigheter och Barnkonventionen
• Har särskild kännedom om placerade barns behov och situation
• Har god kännedom om det svenska samhället och dess struktur
• Är minst 25 år med personlig mognad
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med placerade barn och/eller arbete som kontaktperson inom kommunal, privat eller ideell sektor.
• Socionomexamen liksom erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Flerspråkighet eller erfarenhet av arbete i interkulturella miljöer
Anställningsvillkor
Anställningsformen som barnombud i våra nationella program är flexibel, med andra ord är du inte garanterad timmar. Vi matchar utifrån våra deltagares behov och din erfarenhet. När du tillfrågas om uppdrag stämmer vi av om du har möjlighet att starta upp samt omfattningen av uppdraget. I regel omfattar ett uppdrag cirka 10 timmar/månad och utförs utöver din ordinarie sysselsättning. Inför uppdraget genomgår du en utbildning i SOS Barnbyars regi. Inom ramen för varje uppdrag ingår bland annat månadsrapportering och handledning. Uppdragen är i huvudsak i Göteborgsregionen. Inför anställning kommer utdrag ur Polisens belastningsregister att begäras och referenstagning göras
Som medarbetare på SOS Barnbyar har du ett ansvar att efterleva och följa vår Uppförandekod samt Child and Youth Safeguarding Policy med tillhörande riktlinje. Detta innebär att vi arbetar utifrån ett riskmedvetet läge och att den enskilda arbetaren är ansvarig för att hens arbete inte på något sätt utsätter barn och unga för risk att fara illa.
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden, så välkommen att skicka din ansökan så snart som möjligt.
