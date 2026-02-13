Barnmorska till BB, Karlskrona
Välkommen till BB på Kvinnokliniken!
Om jobbet
På BB tas alla förlösta om hand tillsammans med barn födda från v 35.
Vi hjälper det nyblivna föräldraparet och dess barn att få en bra start i livet. Vi har även amningsrådgivning, poliklinisk mottagning samt handhar avbrytanden av graviditet.
Vi har ett nära samarbete med förlossningen och rotation mellan avdelningarna förekommer.
BB har även samarbete med gynekologiavdelningen samt med neonatal då vi tillämpar samvård av mor och barn. Här får du kunniga, engagerade och hjälpsamma kollegor!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Som person är du positiv och flexibel och kan ställa om i din planering utifrån situation. Du har god samarbetsförmåga och ett gott bemötande till alla du träffar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
