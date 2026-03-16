2026-03-16
Kvinnohälsovården, Nässjö
Är du intresserad av att arbeta med kvinnohälsa i livets olika skeden från tonåring till mogen kvinna? Trivs du med såväl samarbete som arbete under eget ansvar? Vill du jobba i en organisation där du tillåts att växa och ta egna initiativ? Då kan det här vara jobbet för dig!
Rollen som barnmorska
Som barnmorska hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete där du får arbeta med mottagningsverksamhet såsom mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning.
Tjänsten ett vikariat på heltid med möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Har du tidigare erfarenhet inom öppenvården ser vi det som meriterande. B-körkort ett krav.
Vi ger dig en god introduktion och möjligheter till kompetensutveckling. Här är det lätt att lära känna varandra och få trygghet i sitt arbete. Vi är ett härligt gäng med medarbetare som trivs och har god sammanhållning. Du kan se mer av gänget på Instagram: https://www.instagram.com/kvinnoklinikeneksjo/
Din blivande arbetsplats
Som barnmorska på kvinnohälsovården arbetar du med hälsovård i samband med graviditet, preventivmedelsrådgivning, ungdomsmottagning, gynekologiska cellprovskontroller och arbete kring föräldrar med särskilt behov av stöd. I arbetet ingår att samverka med patient och familj inom respektive familjecentral och med övriga delar av kvinnokliniken.
Kvinnokliniken består av förlossning, BB, BB-mottagning, obstetrisk mottagning, ultraljudsmottagning, amningsmottagning, specialistmödravård, AURORA-verksamhet, gynekologisk vårdenhet och mottagning samt kvinnohälsovård och ungdomsmottagning.
Vi söker dig som är utbildad barnmorska. Har du tidigare erfarenheter av yrket är detta ett stort plus.
För att du ska trivas hos oss ska du kunna arbeta självständigt och ha mod att agera efter din egen övertygelse och planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ska vara flexibel och ha lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. I arbetet behöver du ha förmåga att strukturera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och vara serviceinriktad i ditt bemötande. Teamarbetet på familjecentralen kräver god samarbetsförmåga och förmåga att ställa om i olika situationer under arbetsdagen. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande som barnmorska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
För att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet jobbar vi i processer där du som medarbetare har stort mandat att vara med och påverka. Vi är intresserade av att ta vara på dina intressen, kunskaper och förmågor och är lyhörda för dina önskemål.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetscheferna Jessika Karlsson, 010-243 50 21, jessika.karlsson@rjl.se
samt Sanne Ljungström, 072-2026475, sanne.ljungstrom@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 29 mars.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K255/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING
Region Jönköpings län
9800336