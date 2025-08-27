Bärare/Helper
2025-08-27
RT Transport Stockholm AB etablerad i 2022 och jobbar med Godstransport. Idag Vi arbetar som affärspartner med olika transport, logistik- och serviceföretag. Vi har flera år erfarenhet inom transport och Logistik. Vi jobbar med Transport av varor från terminal till Slutkund.
RT Transport Stockholm AB is a Transport Company. Transport of Goods from Terminal to end Customer is one of the major job we are doing on daily basis. Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
RT Transport Stockholm AB är ett åkeri inom distribution, transport och behöver nu Bärare(Helper) för att lasta på och lasta av olika sorter av Möblar, Vitvaror och el Matrial på lätt lastbil till och från lastkajen till kunden. självklart två personal jobbar på en bil och det kan vara tung moblar och vit varor som ska levera till flera våning hus. Så du som söker denna tjänst ska vara fysisk stark.Hela jobbet innebär att man sittar med Förare och avlasta goods till Kund med hjälp av Förare. Vi lastar och levererar tidigt på morgonen och eftermiddag fram och till Kvällen. För att klara den har jobbet du ska ha grund Engelska språk för att arbeta med Mobilappar som vi använda för våra transport och logistik aktivitet.
JOB TASKS
RT Transport Stockholm AB is a Åkeri in distribution, transport and now needs a Carrier (Helper) to load and unload different types of Furniture to and from the light truck and from the loading dock to the customer. Of course two people work with a car, but sometimes it is heavy furniture. So you who are applying for this position must be physically strong. The whole job involves sitting with the Driver and delivering to the Customer as a Carrier(Helper) with the Driver.
We load and deliver early in the morning, and in the afternoon until evening. To do the job, you should be able to use basic English language to work with Mobile Apps that we use for our transport and logistics activity. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: rttransport01@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RT Transport Stockholm AB
(org.nr 559359-4202)
Södra Jordbrovägen 19 Lgh 1303 (visa karta
)
137 65 JORDBRO Jobbnummer
9477919