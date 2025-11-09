Bagerichef
Degkransen AB / Bagarjobb / Stockholm
2025-11-09
Som bagare på Pezzo kommer du att vara en självgående nyckelperson i vårt team och ansvarar för att förbereda och baka våra läckra schiaciatta-mackor, småbröd och andra godsaker varje dag. Du arbetar självständigt med att hålla hög kvalitet på bakverken och se till att allt är färskt och klart till våra gäster. Du kommer att vara en viktig del av den kreativa och energiska miljön på Pezzo, där din passion för bakning och noggrannhet står i fokus. Om du är självgående, har ett öga för detaljer och älskar att baka, så är detta rollen för dig!
