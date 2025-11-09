Bagerichef

Degkransen AB / Bagarjobb / Stockholm
2025-11-09


Som bagare på Pezzo kommer du att vara en självgående nyckelperson i vårt team och ansvarar för att förbereda och baka våra läckra schiaciatta-mackor, småbröd och andra godsaker varje dag. Du arbetar självständigt med att hålla hög kvalitet på bakverken och se till att allt är färskt och klart till våra gäster. Du kommer att vara en viktig del av den kreativa och energiska miljön på Pezzo, där din passion för bakning och noggrannhet står i fokus. Om du är självgående, har ett öga för detaljer och älskar att baka, så är detta rollen för dig!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: Daniela@pezzo.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare Pezzo".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Degkransen AB (org.nr 559526-5298)
Svandammsvägen 17 (visa karta)
126 35  HÄGERSTEN

Kontakt
Daniela Beya
daniela@pezzo.se
0762320917

Jobbnummer
9595619

