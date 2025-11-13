Bagare/ brödpackare/ Chaufför
2025-11-13
Vi är ett familjeägt bageri som bakar i vårt bageri som ligger i Täby Kyrkby.
Vi levererar dagligen till våra butiker som ligger i Upplands Väsby och Enebyberg.
Vi har även fler leverankunder.
Det skall vara lätt för dig att ta sig till arbetet och du skall kontrollera detta innan du söker.
Arbetet börjar kl 00 00 med att hjälpa till i bageriet med att baka surdegsbröd, slå upp limpor/ Bräck/ Baguetter, Slå upp vetedeg/ Wienerdeg/ Croissanter, sedan packa brödet i backar efter plocklistor och göra detta noggrant så att det inte blir fel för att sedan lasta bilen och börja leveranserna
Du skall ha lätt för att samarbeta samt vara noggrann.
Du måste vara lugn och sansad i ditt sätt med god planering.
Du kommer få arbeta viss del av tiden i konditoriet.
Du kommer att leverera bröd till våra butiker och vissa externa kunder.
Du måste kunna köra vår leverans bil i lugnt tempo så att våra tårtor och bakverk fortfarande är fina och hela när dessa kommer fram.
Du kommer att lyfta brödbackar så du får inte ha problem med tunga lyft som påverkar axlar och ryggen.
Vår bil är den största man får köra på "B" kort så vana bakom ratten är ett måste. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jonas@bagerikardemumma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare/ Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bageri Kardemumma AB
(org.nr 556762-0868), http://www.bagerikardemumma.se
Margaretavägen 3 (visa karta
)
187 74 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bageri, butik Täby Kontakt
Ägare
Jonas Björk jonas@bagerikardemumma.se 08 510 133 00, 070 3977922 Jobbnummer
9602306