Bagarassistent - Lär dig bageriyrket hos oss!
2026-02-26
Vill du arbeta med händerna, doften av nybakat bröd och vara en del av ett hantverk med stolta traditioner? Vi är ett lokalt bageri som nu söker en engagerad och nyfiken person som vill lära sig bageriyrket från grunden.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i yrket och arbeta tillsammans med erfarna bagare som gärna delar med sig av sin kunskap.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som bagarassistent kommer du att:
Delta i den dagliga produktionen av bröd och bakverk
Förbereda degar och ingredienser
Hjälpa till med gräddning och enklare dekorering
Hålla rent och ordning i bageriet
Successivt lära dig hela processen från råvara till färdig produkt
Arbetet innebär tidiga morgnar och ett fysiskt tempo.
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig och har en positiv inställning
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete
Är morgonpigg
Vill utvecklas och lära dig ett hantverk
Ingen tidigare erfarenhet krävs - det viktigaste är din vilja att lära och ditt engagemang.
Vi erbjuder:
Intern upplärning i bageriyrket
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats där kvalitet och hantverk står i fokus
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: info@ytterbybageri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ytterby Bageri AB
(org.nr 559192-6406), http://ytterbybageri.se/
Runängsgatan 10 (visa karta
)
442 50 YTTERBY Kontakt
Sara Sjöberg Sara@sysport.se 0733181999 Jobbnummer
