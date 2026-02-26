Bagarassistent - Lär dig bageriyrket hos oss!

Ytterby Bageri AB / Bagarjobb / Kungälv
2026-02-26


Vill du arbeta med händerna, doften av nybakat bröd och vara en del av ett hantverk med stolta traditioner? Vi är ett lokalt bageri som nu söker en engagerad och nyfiken person som vill lära sig bageriyrket från grunden.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i yrket och arbeta tillsammans med erfarna bagare som gärna delar med sig av sin kunskap.

Publiceringsdatum
2026-02-26

Om tjänsten
Som bagarassistent kommer du att:
Delta i den dagliga produktionen av bröd och bakverk

Förbereda degar och ingredienser

Hjälpa till med gräddning och enklare dekorering

Hålla rent och ordning i bageriet

Successivt lära dig hela processen från råvara till färdig produkt

Arbetet innebär tidiga morgnar och ett fysiskt tempo.
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig och har en positiv inställning

Är noggrann och ansvarstagande

Trivs med fysiskt arbete

Är morgonpigg

Vill utvecklas och lära dig ett hantverk

Ingen tidigare erfarenhet krävs - det viktigaste är din vilja att lära och ditt engagemang.
Vi erbjuder:
Intern upplärning i bageriyrket

Möjlighet att växa inom företaget

En arbetsplats där kvalitet och hantverk står i fokus

Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: info@ytterbybageri.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ytterby Bageri AB (org.nr 559192-6406), http://ytterbybageri.se/
Runängsgatan 10 (visa karta)
442 50  YTTERBY

Kontakt
Sara Sjöberg
Sara@sysport.se
0733181999

Jobbnummer
9764788

