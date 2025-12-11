Badvärd
2025-12-11
Den 30 september 2022 invigdes Kristianstads Badrike, vi är en toppmodern badanläggning och leder en stor del aktiviteter som simskola, vattenträning, babysim och aufguss.
Vill du skapa trivsel, inge trygghet och säkerställa att vi erbjuder en säker anläggning av högsta kvalité på Badriket? Då kan du vara den vi söker, vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Badvärdens ansvarsområde är brett, kräver god kunskap och förståelse för samtlig verksamhet i Badriket. Vi arbetar i olika roller och tillämpar vår personliga kompetens. Just nu söker vi dig med pedagogiska färdigheter och som har ett intresse för bad, motion och rörelse.
Badriket är en social mötesplats där familjer och vänner samlas för att umgås och har skoj. Med badpedagogik skapar du trivsel och aktivitet i familjebadet och i motionsbassängen. Vårt mål är att våra gäster ska få ut så mycket som möjligt av sitt besök - ditt uppdrag blir att stötta dem i det. Hos oss lär sig barn vattenvana, ungdomar ses för att hitta på något roligt på sin fritid och motionärerna utnyttjar vattnet i sin träning.
Badpedagogen ansvarar också för att bedriva babysim, simskola för barn och vuxna, vattenträning och badkalas. Som badpedagog arbetar du även som servicevärd, du ser till att våra gäster välkomnas av ett fräscht bad samt visar att vi alltid är närvarande och behjälpliga.
Eftersom vi ser personalen som vår främsta resurs blir du blir viktig del av Badriket. Vi jobbar i en ny, inspirerande och spännande miljö. Vi strävar efter ett öppet arbetsklimat där kreativa idéer välkomnas och hög ansvarskänsla främjas. Du har stora möjligheter till att utvecklas i din roll.
Under sommaren har vi verksamhet på fem friluftsbad i Kristianstads kommun, att arbeta på dessa ingår i tjänsten. I arbetet som badvärd förekommer tunga moment.
Vem söker vi?
Du som söker behöver vara simkunnig och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som simlärare, vattenträningsinstruktör eller babysimsinstruktör. Utbildning inom bad, barn och ungdom, service, föreningsliv och/eller upplevelsesektorn är också meriterande. Vi vill att du har minst ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom badverksamhet. Har du tidigare arbetat med barn- och ungdomar är det en fördel.
Vidare behöver du kunna kommunicera väl på svenska och det är en fördel om du är flerspråkig. I arbetet som badvärd kan tunga moment förekomma och du behöver därför ha en god fysik.
Som badvärd är det viktigt att du är social. Du har lätt att prata med människor och är inte rädd för att bemöta folk i olika situationer. Det är viktigt att du kan ta egna initiativ och jobbar lösningsorienterat. Du gillar att arbeta under stor frihet men samtidigt känner du ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter, framförallt att upprätthålla en trevlig miljö på ett säkert bad.
Vi vill att du i ditt personliga brev beskriver varför just du blir den rätta personen för Badrikets utveckling och framgång.
Om du erbjuds anställning ska utdrag ur rikspolisens belastningsregister uppvisas enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll för arbete som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.
Det här är vi
Badriket består av flera olika delar som var och en fyller en viktig funktion:
Vattenlandet - Bassänger och badattraktioner för alla åldras. Här samlas familj och vänner på sin fritid och har skoj tillsammans.
Motions bad - Ett helt bassängrum tillägnat endast motion och träning.
Träningsbassäng - Ett rum med fullt ös där föreningar och skolor bokar sina träningstider. Här finns alla förutsättningar för att kunna bedriva träning på högsta nivå.
Varmvattenbassänger - På badriket finns tre bassänger med höj- och sänkbar botten vilket möjliggör många olika typer av aktiviteter så som simskola, babysim, vattenträning och rehab.
Relaxen - Badrikets stolthet är vår fina relax. Här träffas man för att koppla av i bastulandskapet och i varmpoolerna. På relaxen utvecklas ständigt vår bastuverksamhet och vår aufguss håller mycket hög klass.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens satsningar vad gäller bland annat bibliotek, bad- och idrottsanläggningar, Kristianstads teater, Kulturhuset Barbacka, Kulturkvarteret, fritidsgårdar och föreningsbidrag. Vi arbetar över ett brett fält och är för närvarande ungefär 100 medarbetare inom verksamheterna.
Vi erbjuder
Hos oss får du stora utvecklingsmöjligheter till utbildning inom badverksamhet.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOF-2025-16".
Detta är ett heltidsjobb.
Kristianstads kommun
Kristianstad kommun, Fritid
Enhetschef
Åsa Jansson 044-13 56 91
9638783