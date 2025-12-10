B2B Account manager - Forma framtidens marknad!
2025-12-10
The Premier Media for Employer Branding Success
Kombinera B2B-försäljning med ett viktigt syfte, att hjälpa företag nå Sveriges framtid: studenterna. Det här är en roll för dig som gillar att påverka din egen lön, skapa långsiktiga relationer och utvecklas som säljare.
Du har nu chansen att jobba med två starka annonsplattformar:
Digitala skärmar på universitet och högskolor
Tryckta Studieblock - en favorit bland studenter i hela landet.
Nu söker vi dig som vill växa, ta plats och bli del av vårt växande team!
Om rollen
Som Account Manager får du en aktiv och utvecklande roll där du arbetar med uppsökande försäljning och ansvarar för hela säljprocessen samtidigt som du bygger din egen kundstock.
Prospektera och hitta företag som vill nå studenter
Skapa kontakt och bygg relationer med beslutsfattare
Sälja annonsplatser på våra digitala skärmar eller i vårt tryckta Studieblock
Följa upp affärer, skicka offerter och bygga långsiktiga samarbeten.
Utvecklas genom coachning och säljutbildning för att växa i takt med dina resultat.
Vi söker dig som:
Är driven, tävlingsinriktad och ser motgångar som en lärdom.
Bygger relationer med energi och förtroende.
Är målmedveten och motiveras av resultat och att prestera.
Har ett intresse för marknadsföring, employer branding och kommunikation.
Det här får du hos oss
Attraktiv provisionsmodell - din prestation styr din inkomst.
Gedigen introduktion och kontinuerlig coachning för att du ska lyckas i din roll.
Karriärmöjligheter inom en snabbväxande koncern.
En stöttande och social arbetsmiljö med stark teamkänsla.
Säljtävlingar och incitament som gör jobbet roligare.
StudentDisplay och UniversitetsMedia är en del av Lifestyle Mediapartner, en nordisk mediekoncern och säljorganisation som sedan 2007 jobbat med B2B-annonsering.
Vi är experter på att hjälpa företag nå studenter i deras vardag, i rätt miljö, vid rätt tillfälle genom både digitala skärmar och tryckta medier. Vår vision är att vara den självklara länken mellan studenter och näringslivet.
Praktisk information
Arbetstid: Heltid, måndag-torsdag 08.00-17.00, fredag 07.30-16.30
Lön: Garantimånadslön och provision utan tak
Arbetsplats: Eskilstuna eller Norrköping
Anställningsform: 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning därefter
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sök idag - vi rekryterar löpande!
Redo att göra skillnad för företag, studenter och din framtid? Tillsammans hjälper vi företag att synas smartare!
