Axevalla hästcentrum söker Specialpedagog
Västra Götalandsregionen / Speciallärarjobb / Skara Visa alla speciallärarjobb i Skara
2025-11-11
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2025-11-11Beskrivning
På Axevalla hästcentrum mellan Skara och Skövde finns allt du kan önska dig i hästväg.
Vi befinner oss i en expansiv fas där ny skola och hästanläggning just tagits i bruk. På Axevalla hästcentrum har vi gymnasieutbildning, vuxenutbildning och YH-utbildning mot disciplinerna ridsport, travsport och islandshästsport. Vi har även hovslagarutbildning på YH-nivå. Vår målsättning är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande.
Arbetsuppgifter
Som specialpedagog samarbetar du med lärarna i arbetet med att identifiera elevers behov. Du genomför och följer upp kartläggningar, utredningar och utarbetandet av åtgärdsprogram. Du har en koordinerande roll i arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd. Handledande samtal med personal samt kommunikation med vårdnadshavare är viktiga arbetsuppgifter. Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har en helhetssyn på studerandets lärande och förmågor samt intresse av att aktivt delta i utvecklingsarbetet på skolan.
Specialpedagog ingår i elevhälsoteamet på skolan tillsammans med skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska. I vår förvaltning prioriteras elevhälsan högt. Vi är en liten resursstark skola med stor frihet i arbetet och här får du chansen att göra skillnad på riktigt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog eller är under utbildning. Du har god insikt och kunskap om skolans styrdokument och har en god förmåga att omsätta dessa praktiskt i det dagliga arbetet. Du arbetar på uppdrag av rektor, men förväntas vara självständig och ta eget ansvar för de processer du driver.
Vi söker dig som har ett förhållningssätt utifrån att du möter eleven där den står kunskapsmässigt och försöker hitta metoder för att ta eleven så långt det går. Du behöver ha nödvändiga insikter i de lagar och föreskrifter som gäller för skolväsendet.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort B för manuell växellåda är ett krav.Anställningsvillkor
Vikariat med 100% sysselsättningsgrad, semestertjänst. Arbete kan förekomma i samtliga av Naturbruksförvaltningens utbildningsformer. Tillträde enlig överenskommelse.
För att få en anställning inom vår skolverksamhet krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett via polisen.se.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6379". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Naturbruksförvaltningen, Axevalla Hästcentrum Kontakt
Herman Johnsson 070-4107693 Jobbnummer
9598721