Axeltorps Vårdhem söker undersköterska
Axeltorps Vårdhem AB / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
Är du initiativrik, flexibel, ansvarstagande, närvarande och medverkar till ett gott samarbete och en positiv anda. Samt brinner lite extra för att skapa en meningsfull vardag.
Då är det dig vi söker!
Axeltorps Vårdhem är ett fullserviceboende för personer med demenssjukdom, beläget cirka två mil söder om Kristianstad. Axeltorp har 32 lägenheter fördelat på fyra avdelningar, samtliga ligger i markplan och har egna uteplatser. All mat kommer från eget kök.
På Axeltorp ingår du i ett team som gemensamt ansvarar för att ge individuell omvårdnad och service till våra boende.
I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa/stödja boende med omvårdnad, aktiviteter, träning, utomhusvistelse och hantering av läkemedel. Vi skall också lyfta fram de förmågor som våra boende har kvar för att göra dagen meningsfull samt engagera och skapa delaktighet i vardagen.
Vidare ingår det att utforma genomförandeplaner, dokumentera, göra regelbundna utvärderingar och medverka till att verksamheten levererar en god och hög kvalitet. Vi följer upp resultaten i nationella register som BPSD och Senior Alert.
Krav för tjänsten:
• Vård och omsorgsutbildning enligt socialstyrelsens krav för att få skyddad yrkestitel Undersköterska.
• Yrkesbevis från Socialstyrelsen (alternativt uppvisande av pågående ansökan)
Övrigt; Från och med den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer om hur du ansöker om bevis här https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom demensvård.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger som ligger på ett rullande 6-veckors schema, alternativt nattarbete enligt rullande 6-veckors schema.
Tillsvidareanställning 75% - 100%
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan slutdatum för annons.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: therese@axeltorp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axeltorps Vårdhem AB
(org.nr 556631-3358), https://www.axeltorp.se/
Degebergavägen 646-80 (visa karta
)
297 92 EVERÖD Arbetsplats
Axeltorps Vårdhem AB Kontakt
Verksamhetsstöd
Therése Sjögren Therese@axeltorp.se 044-7752302 Jobbnummer
9735465