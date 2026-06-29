Axavia söker Produktionsledare
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Logistikjobb / Östersund Visa alla logistikjobb i Östersund
2026-06-29
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Strömsund
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Jämtland och Västernorrlands läns största logistik- och entreprenadföretag? Axavia är unik i dess geografi på sammansatta tjänster. Vi finns representerade med kontor från kust till fjäll.
Om jobbet som produktionsledare
Som produktionsledare ansvarar du för att säkerställa en effektiv planering i den dagliga verksamheten, för resurssäkring, transportledning och orderläggning. Fokus ligger på att skapa hög leveranssäkerhet och smidiga flöden. Du kan även ansvara för att driva mindre projekt. Du arbetar löpande med att utveckla och effektivisera verksamheten genom att identifiera förbättringsmöjligheter som stärker både intäkter och kostnadseffektivitet för kunder, åkerier och Axavia. Utöver detta ingår administrativa arbetsuppgifter såsom registrering av nya kundupplägg, hantering av order samt framtagning av offerter.
Vem är du?
I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du framför allt lösningsfokuserad, organiserad och van att hålla deadlines. Du har även en god kommunikativ förmåga, är företagsam, engagerad, drivande och noggrann. Du är socialt kompetent med god samarbetsförmåga, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är lugn och kontrollerad i stressade situationer.
Vi ser att du har:
gymnasiekompetens eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
förmåga att förstå och uttrycka sig väl i svenska och engelska.
B-körkort.
Vi söker en dig med god datavana, kunskap om transportledning och/eller försäljning. Erfarenhet av att arbeta med transport och logistik är meriterande. Det är också meriterande om du har kännedom i Mobilast eller liknande system.
Vi erbjuder
Ett omfattande förmånspaket innehållande extra semesterdagar och arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, kollektivavtalsenlig pension och försäkringar.
Vi strävar efter att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att lyckas i sina roller. Därför investerar vi löpande i utbildning och kompetensutveckling för att du ska ha bästa möjliga verktyg.
Placeringsort för tjänsten är på vårt kontor i Östersund.
Om Axavia
Axavia är ett nytt bolag, bildat genom sammanslagningen av Reaxcer och VTG. Tillsammans har vi över 150 års samlad erfarenhet och är en stark lokal förankring i Västernorrland och Jämtlands län.
Vi skapar framgångsrika affärer och livskraftiga samhällen. Vår vision är att uppfattas som det självklara valet på marknaden vid köp av logistik-, maskin- och materialtjänster.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av våra kärnvärden: trygga, vinnarskallar och tillsammans.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se (http://onepartnergroup.se/).
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Christoffer Sjöstedt, christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
(mailto:christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
) eller Pontus Andersson, pontus.andersson@onepartnergroup.se
(mailto:pontus.andersson@onepartnergroup.se
)
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.axavia.se/
831 52 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Axavia Kontakt
Rekryteringskonsult
Pontus Andersson pontus.andersson@onepartnergroup.se +4663194334 Jobbnummer
9984277