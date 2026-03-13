2026-03-13
Atrium Ljungberg söker en Avtalsadministratör System
Vill du ha en nyckelroll i gränslandet mellan avtal, system och affär? Atrium Ljungberg söker nu en Avtalsadministratör System som med expertkunskap, struktur och utvecklingsfokus vill säkerställa hög kvalitet i bolagets hyresavtal och hyresadministrativa system.
Om rollen
Som Avtalsadministratör System har du en kombinerad roll. Du fungerar som rådgivande expert inom hyresavtal där du säkerställer att avtalens utformning och formulering följer gällande lagar, förordningar samt Atrium Ljungbergs affärsintentioner och ansvarar för att driva och utveckla frågor kopplade till hyressystemet och övriga system inom hyresadministration.
Du ansvarar för en effektiv och kvalitativ administration av hyresavtalen under hela dess livscykel - från tecknande till avtalets utgång - och förser organisationen med affärskritisk information rörande hyresavtalen.
Du utgår från Atrium Ljungbergs fina kontor i Sickla och ingår i hyresavdelningen som består av nio personer. Du kommer att dela ansvaret för förvaltning och utveckling av system inom hyresadministration med en kollega.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Avtalsadministratör System kommer du bland annat att:
Granska avtalsbeställningar och ge kvalificerad rådgivning och förslag på formuleringar i hyres- och tilläggsavtal. I samråd med avtalstecknare ta fram slutgiltiga avtalsunderlag som presenteras för kund.
Säkerställa effektiv administration av avtal efter tecknande, exempelvis registrering av omsättnings- och F-skatteavräkning, driftändringar och avisering.
Ta fram uppsägningsunderlag och hantera eventuell delgivningsprocess.
Besvara hyresgästers frågor främst kopplade till avisering och hyresavtal.
Du kommer även att agera systemförvaltare för hyressystemet samt övriga system inom hyresadministration vilket exempelvis innefattar:
Att upprätta årlig förvaltningsplan rörande systemutveckling.
Samordna och driva utvecklingsfrågor både internt och externt med systemleverantörer och utforska AI i vårt arbete.
Säkerställa att processer och arbetsflöden läggs upp enligt önskemål och stötta kollegor med system- och rutinfrågor.
Vi söker dig som har
För tjänsten relevant utbildning, gärna inom hyresjuridik.
Arbetat med kommersiell avtalsadministration i minst 3 år.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med eller ansvara för förvaltning och/eller utveckling i hyressystem.
Som person söker vi dig som är nyfiken, positiv och utvecklingsorienterad, samt har lätt för att sätta dig in i nya system och regelverk. Du är noggrann och strukturerad samt arbetar proaktivt för att säkerställa hög kvalitet i varje del av avtalsprocessen.
Du är en ansvarsfull och självgående person som samtidigt trivs att samarbeta tätt med kollegor och andra funktioner. Med ditt innovativa tänkande ser du möjligheter till effektivisering och förbättring, samtidigt som du säkerställer kvalitet och affärsmässighet i varje led.
Om Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas - idag och i framtiden. Vi finns där Sverige växer; i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, där vi förvaltar våra områden med egen kompetent och engagerad personal. Tillsammans med kunder, kommuner och andra samarbetspartners får vi platser att utvecklas och växa i enlighet med vår vision - Alla vill leva i vår stad.
Att arbeta hos Atrium Ljungberg innebär att bli en del av en värderingsstyrd organisation som värdesätter långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Atrium Ljungberg med Fasticon. Du söker tjänsten via annonsen. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att vi arbetar med fokus på att rekrytera rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult jenny.tell@fasticon.se
.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan! Så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar. Vi använder oss av tester som en del av vår rekryteringsprocess och slutkandidaten kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476) Arbetsplats
Atrium Ljungberg AB Kontakt
Jenny Tell jenny.tell@fasticon.se Jobbnummer
9797594