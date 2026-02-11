Avdelningschefer till folktandvården
Region Kronoberg / Sjukvårdschefsjobb / Växjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Växjö
2026-02-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett närvarande och operativt chefsuppdrag där du gör skillnad i vardagen för både medarbetare och patienter? I Region Kronoberg utvecklar vi nu tandvårdens organisation för att skapa ett starkare ledarskap nära verksamheten och tydligare ansvar i det dagliga arbetet. Som avdelningschef får du en central roll i detta arbete.
Folktandvården är en del av hälso- och sjukvården och består av allmäntandvård och specialisttandvård som tillsammans arbetar för god munhälsa hos länets invånare. Folktandvården Kronoberg bedriver utvecklingsverksamhet vid kliniken Västerbron och utbildning och handledning av nyanställda medarbetare vid kliniken Linné Odontologica. En digital tandvårdsklinik planeras för att öka tillgängligheten för våra patienter. Verksamheten präglas av samarbete, kvalitet och ett tydligt patientfokus.
I den nya organisationen är avdelningschefen (tidigare benämnd klinikchef) den chef som leder den dagliga operativa verksamheten på en eller flera kliniker och har ett nära ledarskap med fokus på medarbetare, arbetsmiljö och resultat. Vill du vara med och bidra till en modern och hållbar tandvård i Region Kronoberg?
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som avdelningschef har du ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom din avdelning. Du leder och utvecklar den dagliga verksamheten och säkerställer att uppdraget genomförs med hög kvalitet och effektivitet.
Du prioriterar och fördelar resurser, följer upp mål och resultat och driver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Du är en aktiv del av områdets ledningsgrupp och bidrar till utveckling ur ett helhetsperspektiv.
I uppdraget ingår att stödja verksamhetschefen i dennes övergripande ansvar och vid behov kunna fungera som ställföreträdande verksamhetschef. Du ansvarar för att skapa goda förutsättningar för medarbetarna och att säkerställa en god arbetsmiljö. Utöver huvuduppdraget kan avdelningschefen bedriva klinisk verksamhet i omfattning som är lämplig utifrån kompetens, klinikens storlek och organisatoriska förutsättningar.
I ditt ledarskap förväntas du
* vara en tydlig och närvarande chef
* skapa engagemang och delaktighet
* kommunicera tydligt och följa upp beslut
* coacha och stödja medarbetare i vardagen
* arbeta strukturerat med kvalitet och utveckling
Vi erbjuder dig:
* Ett spännande och samhällsviktigt uppdrag med stort utvecklingsutrymme
* Ledarskapsutveckling genom interna och externa chefsutbildningar
* Ett omfattande introduktionsprogram
* En arbetsplats där engagemang, delaktighet och professionalitet värdesätts
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som tillämpar ett närvarande ledarskap och vill utveckla allmäntandvården i en komplex och samhällsviktig verksamhet.
Vi söker dig som har:
* en odontologisk utbildning eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig
* erfarenhet från tandvård
* erfarenhet av chefs eller arbetsledande uppdrag
* förmåga att leda operativ verksamhet
* god samarbets- och kommunikationsförmåga
* mycket god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet från offentlig verksamhet
* erfarenhet av förändrings och förbättringsarbeteDina personliga egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende och engagemang. Du har förmåga att se helheten samtidigt som du kan prioritera och fatta beslut även i komplexa sammanhang. Du arbetar relationsskapande, är lyhörd och har en coachande ledarstil. Du drivs av utveckling, kvalitet och samarbete och har ett genuint intresse för att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas i sina uppdrag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen:
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Intervjuer planeras hållas i april 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Fackliga representanter nås via växel 0470-58 80 00. Neriman Molla (TT), Inger Svensson (SRAT) och Sara Olander (Vision)
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 40/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
HR-samordnare
Lisen Blomdal 0470-58 88 65 Jobbnummer
9735449