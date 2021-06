Avdelningschef Utilities, AAK - Engqvist & Zimmerman HR Partner AB - Chefsjobb i Karlshamn

Avdelningschef drifthjälpmedel, AAKDrivs du av utveckling och ständiga förbättringar?Är du en coachande ledare som brinner för att ge dina medarbetare en personlig utveckling?Här finns en plats för dig!2021-06-29Avdelningen drifthjälpmedel förser och ansvarar för all media inklusive processvattenrening på AAK. Till din hjälp har du ett flertal tekniker samt processingenjörer på avdelningen.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att leda, planera och utveckla avdelningen drifthjälpmedel. Du kommer att bli involverad i projekt som rör avdelningen genom att supportera projektledare med din input. Ständiga förbättringar och ökad effektivitet driver ditt dagliga arbete.Som Avdelningschef säkerställer du, tillsammans med avdelningen, att man följer överenskomna processer så att rätt miljö- och kvalitetsmål uppnås och du ansvarar för att ekonomiska ramar hålls.I rollen som avdelningschef är du ansvarig för den dagliga operativa driften av avdelningen. Du har 9 medarbetare i ditt team där du ansvarar för personalplaneringen samt leder och coachar dina medarbetare för att på bästa och effektivaste sätt säkerställa och optimera processerna på avdelningen. Du ansvarar för att säkra upp och vidareutveckla kompetensen i avdelningen samt fördela resurser både internt och externt.Du sitter i produktionens ledningsgrupp och rapporterar till produktionschefen för Technical Products & Feed, AAKDu som AvdelningschefVi söker dig som har en teknisk utbildning som drifttekniker och/eller driftingenjör, gärna kompletterad med utbildning inom arbetsmiljö och ledarskap. Du har erfarenhet av produktionsledning i tillverkande industri och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av processindustri.Vi önskar även att du har kunskap från att arbeta i affärssystem, gärna SAP.Vi söker dig som är en lagspelare med god förmåga att leda, samarbeta och kommunicera på olika nivåer. Du har en positiv inställning och en god förmåga att driva och involvera dina medarbetare i både det dagliga operativa arbetet som det ständiga förbättringsarbetet. Du tycker om att inspirera, coacha och utveckla dina medarbetare och har förmåga att få individer att växa. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda kollektivpersonal.Vi uppskattar egenskaper som att vilja vara en god teamledaren utan prestige och med ett mjukt ledarskap. Som person tar du stort ansvar för vad du presterar och du är driven i ditt arbetssätt. Då tjänsten även innebär administrativa moment är det viktigt att du har en god administrativ förmåga.Koncernspråket är engelska och du måste behärska engelska obehindrat i både tal och skrift.Lär känna AAKVår anläggning i Karlshamn är en multifabrik. Här finns företagets alla verksamhetsområden representerade. Svenskodlad raps är en viktig råvara medan ett stort antal olika vegetabiliska fetter skeppas direkt till fabriken i Karlshamn från odlarländerna i Europa, Asien, Afrika och Amerika. Norden är en viktig hemmamarknad medan specialprodukter exporteras från Karlshamn över hela världen.AAK utvecklar och erbjuder vegetabiliska oljor av hög förädlingsgrad i nära samarbete med våra kunder, för att på så sätt skapa förutsättningar för bestående affärsresultat. Detta åstadkommer vi genom vår djupgående expertis inom oljor och fetter i livsmedelsapplikationer, vårt stora utbud av råvaror samt vår breda processkapacitet.Vår unika kundgemensamma produktutveckling kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter och synsätt. Det ger oss möjlighet att utveckla lösningar på kundspecifika behov inom många industrier - däribland choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, barnmat, foodservice och kosmetik.Vår beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vårt huvudkontor finns i Malmö. AAK har fler än 20 produktions- och kundanpassningsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.800 anställda som arbetar engagerat med att skapa innovativa och värdeskapande lösningar för våra kunder.We are AAK - The Co-Development CompanyTjänstenFast anställning, tillsvidare. Start omgående enligt överenskommelse.Tjänsten är belagd på dagtid.OrtKarlshamn