Avdelningschef Unga till Kultur- och fritidskontoret
2026-02-02
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du vara med och utveckla framtidens ungdomsverksamhet i en av Sveriges mest dynamiska kommuner? Upplands-Bro kommun söker en engagerad och trygg avdelningschef för Unga, med uppdrag att leda och utveckla våra öppna fritids- och ungdomsverksamheter.
Här får du möjlighet att göra verklig skillnad för kommunens unga varje dag.
Om uppdraget
Som avdelningschef ansvarar du för avdelningen Unga och leder ett team av engagerade medarbetare som arbetar nära ungdomar i deras vardag. Vårt mål är att skapa trygga, inkluderande och meningsfulla miljöer där unga får växa, utvecklas och känna delaktighet.
Du arbetar i nära samarbete med arbetsledare samt är en aktiv och viktig del av Kultur- och fritidskontorets ledningsgrupp.
I rollen ingår bland annat att:
- Ha personalansvar och säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö
- Ansvara för avdelningens budget samt löpande ekonomisk uppföljning och prognoser
- Leda och utveckla fritidsgårdar och ungdomsverksamheter utifrån den fastställda policyn för Öppen ungdomsverksamhet
- Följa upp, analysera och vidareutveckla verksamhetens arbetssätt och metoder
- Säkerställa ett barnrättsperspektiv, trygghetsskapande arbete och ett inkluderande förhållningssätt i verksamheten
- Driva samverkan med interna och externa relevanta aktörer
- Delta i kontorets ledningsgrupp och bidra till strategiska frågor inom kultur och fritid
- Bygga relationer, vara synlig i verksamheten och fungera som ett stöd för medarbetarna i det dagliga arbetet
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Dokumenterad chefserfarenhet inom kommunal eller annan politiskt styrd verksamhet Erfarenhet av att leda öppen ungdomsverksamhet
- Grundläggande ekonomisk kompetens
- God digital kompetens och vana vid administrativa system
- Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har ett närvarande, tryggt och relationellt ledarskap där du skapar engagemang och delaktighet både i ditt team och i verksamheten. Du bygger tillitsfulla relationer och har en god förmåga att samarbeta med såväl medarbetare som externa aktörer. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, analytisk och ha lätt för att växla mellan strategiska perspektiv och operativ närvaro. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har modet att fatta beslut även i komplexa situationer. Framför allt brinner du för ungdomsfrågor och för att skapa trygga, inkluderande och meningsfulla verksamheter där unga känner sig sedda och delaktiga.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om rekryteringsprocessen
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som bedöms uppfylla tjänstens skallkrav (dvs. utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att bjudas in för att genomföra ett arbetspsykologiskt test. Urval och intervjuer sker löpande.
Samverkan är en central del av våra chefstillsättningar, vilket innebär att slutkandidater kommer att träffa fackliga parter som en integrerad del av rekryteringsprocessen. Dessa möten äger rum i kommunhuset i Kungsängen. En bakgrundskontroll på slutkandidaten utförs i samband med referenstagning.
I den här rekryteringen samarbetar vi inte med externa aktörer och vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 8 februari, 2026. Välkommen till Upplands-Bro kommun!
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
