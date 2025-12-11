Avdelningschef till Bildunderrättelseavdelning
2025-12-11
Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker nu en avdelningschef (OF2) till Utbildningsenhetens bildunderrättelseavdelning med placeringsort Uppsala.
Utbildningsenheten
Utbildningsenheten vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) genomför Försvarsmaktsgemensamma utbildningar i, och utveckling av underrättelse- och säkerhetstjänst från stridsteknisk upp till och med operativ nivå. Genomförande av kurser och utbildningar är en naturlig del av verksamheten såväl som deltagande i övningar och utvecklingsprojekt. Samverkan sker med samtliga delar i Försvarsmakten såväl som med andra myndigheter. Enheten består av Säkerhetsförbandsavdelningen, Underrättelseavdelningen Säkerhetsavdelningen, Bildunderrättelseavdelningen samt Metodstödsavdelningen.
Aktuell befattning är placerad vid Bildunderrättelseavdelningen (BildUndavd) som utbildar Försvarsmaktens bildtolkar. Utbildningen på avdelningen omfattar igenkänningskunskap, bildanalys och underrättelsefotografering. Avdelningen stödjer även Högkvarteret inför, under och efter Open Skies-flygningar. I avdelningens uppgifter ingår även att stödja Försvarsmaktens och Försvarsmaktens materielverk med sakområdeskompetens inom det bildalstrande sensorområdet.
Avdelningen är i en expanderande fas där även lärare rekryteras för att kunna möta Försvarsmaktens ökade behov av bildtolkar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ingå i enhetens ledningsgrupp
• Verka som chef och arbetsgivarföreträdare vid Bildunderrättelseavdelning
• Ansvar för ekonomi, personal och verksamhetsledning vid Bildunderrättelseavdelning
• Ansvar för utbildning i Bildunderrättelsetjänst inom Försvarsmakten
Tillikauppgifter
• Leda framtagandet av ny utbildning inom området bildunderrättelsetjänst
• Officersutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Körkort B (manuell)
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt. Vidare värderas flexibilitet och stresstålighet högt. Du skall vara drivande och ha ett förtroendebaserat och utvecklande ledarskap.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av bildunderrättelsetjänst/ IMINT
• Tidigare erfarenhet av underrättelsetjänst
• Tidigare erfarenhet av att verka i rollen som kurschef och lärare
• Internationell erfarenhet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Befattningsnivå: OF2
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Stefan Francsics, Stf C UtbE,
Nås via växel tfn 0505-45 10 00
Information om rekryteringsprocessen
Tilde Wismar, Personaladministratör
Nås via växel tfn 0505-45 10 00
Fackliga företrädare
Officersförbundet: Jonas Nilsson
Försvarsförbundet: Carolina Björkemyr
SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey
Samtliga nås via telefonnummer: 010-820 00 99Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-14. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Bifoga betyg/intyg på genomgången utbildning, motsv.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
