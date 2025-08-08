Avdelningschef Mark till Ledningssystemmateriel
Försvarets Materielverk / Administratörsjobb
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Är du en erfaren och trygg chef som tidigare har arbetat i en komplex verksamhet med flera gränsytor och beroenden? Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag, att leverera det som vårt svenska försvar behöver, viktigare än någonsin. Vi befinner oss i en spännande tid med tillväxt där vi till verksamhetsområdet Ledningssystem söker en chef till avdelningen Mark som vill vara med på en historisk resa där vi tillsammans arbetar för ett tryggare Sverige!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Avdelningen Mark inom Ledningssystemmateriel omfattar fyra enheter som har produktion och ett nära samarbete med verksamhetsområde Armémateriel på FMV. På avdelningen finns ett fokus på att med modern teknik digitalisera armén med moderna och säkra kommunikationslösningar för att Försvarsmakten på bästa sätt ska kunna leda sina förband. Avdelningen upphandlar ledningsstödsystem för armén och amfibie, markstridsledningssystem samt taktisk markradio.
Som avdelningschef leder du fyra enhetschefer och tillsammans med medarbetarna kommer ni att forma och utveckla avdelningens uppdrag och arbetssätt. En viktig del i ditt arbete är att bidra till att medarbetarna arbetar gemensamt så att resurser används på ett sådant sätt att helheten inom ledningssystemområdet optimeras. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och förväntas bidrar aktivt i ledningsgruppens arbete samt stödjer och rapporterar till verksamhetsområdeschef för Ledningssystem.
Som chef på FMV företräder du myndigheten enligt FMV:s vision, verksamhetsidé och mål. Du ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet uppnås samt har övergripande verksamhets-, personal-, arbetsmiljö - och resultatansvar för avdelningen. Genom ditt ledarskap skapar du delaktighet och engagemang i enlighet med FMV:s ledarskapsprinciper. Du ansvarar också för kompetensförsörjningen inom avdelningen och ser till att medarbetarnas kompetens underhålls och utvecklas i linje med FMV:s behov.
Tjänsten är placerad i Stockholm. I tjänsten kan resor ingå, såväl inom som utanför Sverige.
Om dig
Du som söker har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. För tjänsten behöver du ha flerårig chefserfarenhet med verksamhets-, arbetsgivar- och ekonomiansvar samt har arbetat i en verksamhet med flera gränsytor, olika affärsområde samt beroenden inom egen och mellan andra avdelningar. Vidare ser vi att du har erfarenhet av samordning, planering, genomförande och uppföljning av projekt, produktion och ekonomi. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av förändringsledning och varit chef över chefer, för att på så sätt ha lett genom andra. Vi ser det som en fördel om du har arbetat inom offentlig verksamhet och med offentlig upphandling.
Som person har du förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar genom att väga samman komplex information och du har gott omdöme. Du är öppen för nya lösningar, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och kan se till hela verksamhetens bästa. Du kan lyssna och kommunicerar på ett tydligt men också smidigt, lyhört och anpassat sätt. Vidare tar du initiativ och uppnår resultat och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du är stabil, uppvisar mod och integritet och kan arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga.
Din ledarstil kännetecknas av en stark vilja till utveckling, vilket syns när du tydliggör mål och ramar för verksamheten. I handling visar du omtanke om såväl medarbetare som andra samarbetspartners. Du förstår också att en effektiv och leveranssäker organisation bygger på en öppenhet inför olikheter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
FMV:s verksamhetsområde Ledningssystem ansvarar för att utveckla, upphandla och vidareutveckla materiel och tjänster till Försvarsmakten inom ledningssystemområdet, dvs IT-system som ska underlätta för den som ska leda och fatta beslut. Exempel kan vara mobila kommunikationssystem, försvarets telenät samt operativa och taktiska informationssystem inom armé, marin, flyg och försvarsmaktsgemensamma förmågor.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-08-29.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör. FMV tillämpar provanställning.
• Våra fackliga företrädare är är OFR/S Pia Edström, Saco-S Kari Lehto och Seko Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan du kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Thunström på therese.thunstrom@jeffersonwells.se
alt. 0730-62 33 72.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9450090