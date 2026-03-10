Avdelningschef
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid?!
FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst).
TVK Ledsyst huvudsakliga uppgift är anskaffning, konfigurationsledning och förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred. På TVK Ledsyst arbetar idag cirka 190 personer. Försvarsmakten (FM) och enheten är under stark tillväxt, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar och uppdrag.
Nu bygger vi upp Systemledningsavdelningen och söker en avdelningschef! Är du den vi behöver?! Systemledningsavdelningen kommer att bestå av flera sektioner med erfarna, välutbildade och högpresterande medarbetare. Arbetet sker internt på enheten men även i stor utsträckning tillsammans med högkvarteret.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som avdelningschef kommer du att arbeta sida vid sida med Enhetschefen och övriga i ledningsgruppen med att utveckla enheten och avdelningen. Du leder och fördelar avdelningens arbete genom att prioritera, inrikta, styra och följa upp verksamheten samt förvaltningen av avdelningen.
Som chef på Systemledningsavdelningen kommer du lösa dina uppgifter genom att bland annat arbeta med:
• Personalutveckling
• Uppgifter inom avdelningens ansvarsområden; kvalitet, designledning, Information and Communication Technology (ICT) och systemvärdighet
• Ledning och koordinering av produktionen genom planering, samordning, och uppföljning av ekonomi och leveranser
• Sammanhållande för avdelningens återrapportering till uppdragsgivare
• Strateginedbrytning till avdelningsmål
• Verksamhetsutveckling med fokus på ständiga förbättringar
Kvalifikationer
• Akademisk examen inom System Engineering (SE), teknik, materiel, logistik eller annat relevant område. Alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig och aktuell erfarenhet av att vara chef med personalansvar och leda verksamheter inom en större organisation med komplexa arbetsuppgifter
• Erfarenhet av kravhantering och standarder kopplat mot system- och programvaruteknik
t ex ISO 15288
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är prestigelös och drivande. Du har ett högt kvalitets- och säkerhetsmedvetande. Du ska ha en god samarbetsförmåga, social kompetens och vara relationsbyggande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Erfarenhet av försvarsindustrin, FM, FMV
• Erfarenhet av arkitekturramverk t ex NAF/MODAF
• Erfarenhet av förvaltning av system i stora organisationer
• Metodkompetens och erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt (t ex ITIL, SAFe)
Övrigt:
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping. Resor i tjänsten till andra orter i Sverige förekommer
Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta
Anders Gradh, nås via växeln 010-825 10 00
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Mia Penttinen, nås via växeln 010-825 10 00
Fackliga företrädare
• Saco-S - Agnetha Landquist
• SEKO - Matz Felix
• OFR/S - Martin Sparr
• OFR/O - Heikki V idell
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-07. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
