Avdelningsansvarig
2026-02-26
Välkommen till Supermarket Kramfors- Den personliga mötesplatsen!
Supermarket Kramfors är den personliga mötesplatsen mitt i stan för alla som uppskattar god mat, service och tillgänglighet. Vi strävar efter att vår butik alltid skall vara fräsch, modern och enkel, men även en hemtrevlig upplevelse som kunden gärna återvänder till
Vi vill göra våra kunders matliv enkelt och härligt!
Vi söker nu en avdelningsansvarig med fokus på färskvaror och delikatess, och med kunskap av kök och färdigmat
Vi på ICA Supermarket Kramfors söker nu en avdelningsansvarig som utvecklar avdelningen till nya höjder med spännande och inspirerande diskar.
Tjänsten är på mellan 75-100% Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Vi söker nu någon som har gedigen erfarenhet och som vill vara med att utveckla vår butik.
En avdelningsansvarig som förstår helheten, försäljning och lönsamhet med kunden i fokus.
Du tillsammans med medarbetaren jobbar mot en inspirerande avdelning, där rutiner bidrar till effektivt arbetssätt, lönsamhet och en trevlig miljö.
Du är:
Du trivs med att vara aktiv i butiksarbetet samt har förmågan och engagemanget att coacha medarbetaren nå gemensamma mål genom sälj, service och daglig drift. Du har ett brinnande intresse för morgondagens möjligheter och ett genuint intresse för matlivet.
Du har förmågan att prioritera och organisera. Du räds inte utmaningar och vågar tänka annorlunda och nytt.
För att lyckas i rollen behöver du kunna kombinera kvalitet och effektivitet i ditt arbete. Har du även erfarenhet av att jobba i drift och ledningsgrupp är det ett stort plus. Kvalifikationer
• Du har en gedigen erfarenhet av dagligvaruhandeln från en eller flera butiker.
• Du har erfarenhet av tjänsten som säljledare/avdelningsansvarig.
• Du har genomfört EBD, BLU eller motsvarande
• Du har mycket goda kunskaper i AoB och Min Butik
• Du ska behärska svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med härliga kollegor i en spännande miljö nära våra kunder. Är du intresserad av att jobba med oss? Ansök idag, som senast 6 oktober. Ansökningar med Cv och personligt brev mailas till victoria.sjoberg@supermarket.ica.se
Vid frågor kontakta Victoria på 0612-718080
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdagen. Vi gör löpande urval!
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi ser framemot din ansökan!
Vänligen,
Anders & Victoria med personal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: victoria.sjoberg@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Livs AB
(org.nr 556899-4163)
872 31 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
