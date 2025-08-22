Avdelningsadministratör till Flygstaben
Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade.
Hälsa och personlig utveckling är viktig för såväl oss anställda som vår arbetsgivare.
Om Flygstaben
Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.
Om avdelningen
Underrättelse- och säkerhetsavdelningen (A2) leder underrättelse- och säkerhetsfunktionen i Flygvapnet. Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag. Avdelningen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst i samtliga beredskapsnivåer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningsadministratör fyller du en viktig roll på avdelningen. Arbetet som administratör innebär att du stödjer hela avdelningens administrativa arbete. Dina uppgifter kommer i första hand handla att vara ett stöd till avdelningschefen och dennes ledning inom administration. Detta innebär att du arbetar nära avdelningschefen, en stor del av arbetet handlar om att hantera stödsystem, men även praktiska arbetsuppgifter kommer att förekomma.
KRAVPubliceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Erfarenhet av arbete som administratör, chefsassistent alternativt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet
• Mycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska samt engelska
• God förmåga att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra.
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt och ta egna initiativ till att driva arbetet framåt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Försvarsmakten sedan tidigare då arbetet stundtals behöver en militär grundförståelse. Arbetstempot är tidvis högt, och du måste kunna hantera flera uppgifter parallellt, vilket då också innebär att du är flexibel stresstålig och trivs när det händer mycket på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet inom Försvarsmakten med genomförd värnplikt eller anställd GSS.
• Kunskaper och förståelse för Försvarsmaktens organisation, verksamhet och processer.
• Grundläggande kunskap och förståelse inom ekonomi.
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.
• Erfarenhet av personaladministration.
• Erfarenhet av system SAP (PRIO), VIDAR, ISUS samt EMILIA.
• Förtrogen med stabsarbetsmetodik.
Övriga egenskaper vi önskar att vår nye medarbetare har:
• Flygstaben arbetar med insatsverksamhet vilket kräver att personalen kan:
• Strukturerad och noggrann
• Hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer.
• Arbeta självständigt och ibland med bristfälligt beslutsunderlag.
• Hantera uppgifter med korta tidsförhållanden.
• Vara trygg i dig själv och lätt att skapa kontakter och bibehålla goda relationer.
• Är bekväm i en arbetsmiljö som ständigt utvecklas.
• Skifta fokus snabbt och göra omprioriteringar.
• Vara initiativrik och driva verksamheten framåt.
• Vara flexibel och kunna gå utanför eget ansvarsområde för att lösa ställda uppgifter.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Nivå: Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Karin Stenbergh, nås via växeln: 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O - Lars-Olof Wretling
OFR/S - Caroline Nilsson
SACO - Johan Nyström
SEKO - Jan Salomonsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-04. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Lön enligt statligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
