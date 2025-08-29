ÅVC-tekniker
Ab Borlänge Energi / Renhållningsjobb / Borlänge Visa alla renhållningsjobb i Borlänge
2025-08-29
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Borlänge Energi i Borlänge
Vill du vara en del av ett team som bygger för en hållbar framtid varje dag?
Välkommen till oss!
Ditt uppdrag
I ditt arbete på Fågelmyra avfallsanläggning har du en central roll. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att du vägleder kunder på bästa sätt när de lämnar sitt avfall, både på återvinningscentralen och i kundmottagning/lastbilsvåg.
I uppdraget ingår städning, sopning och snö- och halkbekämpning av utomhusmiljöer vid återvinningscentralen. Tjänsten kan även innefatta administrativa uppgifter och tekniska installationer på anläggningen.
Dina kollegor
Vi erbjuder dig att bli en del av en grupp som varje dag arbetar för ett mer hållbart samhälle. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som arbetar självständigt, tar ansvar och skapar framgång tillsammans.
Din kompetens
Vi söker dig som har en yrkesförberedande gymnasieutbildning med praktiskt lärande och några års relevant yrkeserfarenhet. För tjänsten krävs körkort (B).
Vi söker dig som uppskattar att arbeta i utomhusmiljö och med kundkontakt. Du är noggrann, kommunikativ, serviceinriktad och har förmågan att snabbt skifta fokus vid behov. Du är ansvarstagande, samarbetsvillig och du har en framåtsträvande inställning.
Vår arbetsplats
Som anställd på Borlänge Energi erbjuder vi flera förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid och arbetstidsförkortning.
Borlänge Energi ägs av Borlänge kommun. Det innebär att vi arbetar för alla Borlängebor och med hela kommunen. Förutom att utveckla och leverera tjänster och produkter inom energi för boende och företag jobbar vi också mot ett klimatneutralt Borlänge.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämlikhet där medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet tillsammans. Hos oss blir du inte bara anställd, du är en del av ett större uppdrag. Med hållbarhet i varje tanke och handling skapar vi förutsättningar för framtidens Borlänge.
Anställningstyp
Tillsvidareanställning. Vi kan komma att tillämpa provanställning på sex månader.
Schemalagd arbetstid även på obekväm arbetstid och helger.Publiceringsdatum2025-08-29Tillträde
Tillträde i oktober eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag 21 september 2025.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se
Vänligen respektera att vi inte vill bli kontaktade av annonssäljare, rekryterare eller motsvarande, gällande denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Borlänge Energi
(org.nr 556005-5385), http://www.borlange-energi.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge Energi Kontakt
Enhetschef Avfallsanläggning
Magnus Fridolfsson 0243-73192 Jobbnummer
9482224