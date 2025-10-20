Automationstekniker
Vill du arbeta med innovativ teknik i ett bolag med stort fokus på hållbarhet? Nordomatic är Sveriges största oberoende specialist inom klimatsmart fastighetsautomation och vi behöver nu förstärka teamet med en automationstekniker som vill vara med och bidra till utvecklingen av vår verksamhet.
Hos oss får du:
En intressant teknisk roll och en arbetsmiljö fylld av tekniska utmaningar
Arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling inom Nordomatic
Hos oss hjälps vi åt, har korta beslutsvägar och en stark teamkänsla med ett gemensamt mål att lyckas tillsammans.
Arbetsbeskrivning
Som Automationstekniker på Nordomatic jobbar du med felsökningar i kundens anläggningar. Du arbetar nära kunden i serviceavtal där du har möjligheten att förbättra och energioptimera kundens anläggningar. Utöver detta arbetatar du med driftsättning, där du på plats i anläggningarna arbetar ihop med konstruktör, projektledare och elektriker. Som Automationstekniker har man en mycket viktig roll i projektet när det befinner sig i slutskedet för leverans på utsatt tid och med högsta kvalitet. Du jobbar även med s.k spotservice ute i våra kunders fastigheter.
Rollen erbjuder även möjlighet att utvecklas inom programmering där du arbetar med att konfigurera och optimera styrsystem i fastighetsanläggningar.
Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har:
Teknisk gymnasieutbildning eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet inom relevant område.
Erfarenhet från installationsbranschen som exempelvis elektriker, VVS-montör, ventilationstekniker, fastighetstekniker eller liknande
Är tekniskt lagd, har en utvecklad förmåga att se helheten samt att felsöka och lösa problem som uppstår.
Erfarenhet av Fidelix, Abelko, Saia eller liknande fabrikat
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Goda kunskaper om el och elsäkerhet samt innehar systemkunskap.
Vi söker dig som är serviceminded, flexibel och social mot kunder och kollegor. Vidare är du duktig på att skapa förtroende samt att uppfatta och tillmötesgå kundernas behov. Du har ett framstående intresse för teknik och energibesparing, och en stark vilja att driva Nordomatics affärsidé framåt.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Att vara anställd hos Nordomatic kan innebära att behöva ge samtycke till sekretessbevis och registerkontroll. Ersättning
