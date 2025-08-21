Automationsspecialist AD
Vi söker en Automationsspecialist AD som vill bli en del av ett kompetent och engagerat team inom accesslösningar och identitetshantering. I detta uppdrag hos vår kund i Linköping får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där säkerhet, automation och utveckling står i centrum.
Som Automationsspecialist AD blir du vår expert på att analysera och optimera processer, med särskilt fokus på Active Directory och automation. Du blir en viktig del av IAM-organisationen och gruppen för Access Management, där du bidrar till både drift, utveckling och förbättringsarbete.
Som konsult på Centric så får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Driva och automatisera arbetet med Active Directory
• Sätta upp och härda AD-miljöer
• Hantera delegering av rättigheter
• Felsöka och lösa komplexa problem
• Delta i uppsättning och drift av infrastruktur
• Övervaka och patcha miljöer
• Ge expertstöd i frågor kopplat till accessområdet
• Säkerställa och förbättra befintliga lösningar
• Bidra till att utveckla processer och dokumentation
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Automationsspecialist AD ser vi att du är självgående, strukturerad och har ett starkt intresse för identitetshantering och accesslösningar. Du trivs med att samarbeta i team, men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ. Rollen kräver att du har god analytisk förmåga och tycker om att arbeta med problemlösning i komplexa miljöer.Kvalifikationer
• Djup erfarenhet av automation, exempelvis med PowerShell
• Avancerad erfarenhet av systemadministration i Active Directory
• Flerårig erfarenhet inom IAM
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av Active Directory Federation Services (ADFS) & Keycloak
• Kunskap om loggverktyg och Microsoft Defender-sviten i Azure
• Erfarenhet av Azure Landing Zone
• Kunskaper inom Terraform, Python och Ansible
• Erfarenhet av GitOps och Infrastructure as Code (IaC)Övrig information
• Uppdraget omfattas enligt exponeringsgrupp B
• Ingen RK-klassning krävs för tjänsten
Du erbjuds
• En spännande roll i en säkerhetskritisk och tekniskt avancerad miljö
• Möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna inom IAM och automation
• Ett kompetent team där kunskapsdelning, utveckling och samarbete står i fokus
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
