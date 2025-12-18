Auktoriserad Kontrollant
2025-12-18
Om företaget GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
Dina arbetsuppgifter Fokus är robusthet med en felfrihet vilket vi når genom ett mindset med 100% fokus på kvalitet och medhjälp av kvalitetsverktyg. Starka team är fundamentalt för att nå våra mål vilket du inom teamet bidrar både med din kompetens, nyfikenhet samt teamkänsla för att skapa ett arbetsklimat med en vinnande kultur. Du har en tät dialog med operatörer och övriga tekniker i det dagliga arbetet samt att du deltar i dialog med kund avseende kvalitetstekniska frågor.
Din profil * Kunskap om ritningsläsning
• Kunskap om kvalitetsverktyg, Problemlösning
• Gymnasium verkstadsteknisk eller likvärdig kunskap uppnådd genom erfarenhet
• Svensk och engelska i tal och skrift
• Lagspelare med vinnarvilja!
• Driv och vilja att lära Dig
• Orädd och självgående förmåga
• Faktaorienterad och analytisk förmåga Våra medarbetare är vår största tillgång och vi investerar mycket i kompetensutveckling. Som medarbetare driver du själv din utveckling och företaget erbjuder många möjligheter att växa, både inom specialist samt inom ledarskap. Det finns även möjligheter att jobba internationellt i och med att vi verkar på en global marknad samt att vi har våra kunder och systerbolag spridda över hela världen.
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvariga rekryterare Jennifer Hult via mail: Jennifer.Hult@skill.se
