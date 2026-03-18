Audition Singin' in the Rain
2026-03-18
GöteborgsOperan är en modern kulturinstitution för opera, dans, musikal och orkestermusik och har berört över sju miljoner besökare sedan invigningen 1994. Bolagets vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus. Verksamheten kännetecknas av professionalism, engagemang och nyskapande. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats som strävar efter en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför vår verksamhet.
GöteborgsOperan presenterar stolt Betty Comden, Adolph Green, Nacio Herb Brown och Arthur Freeds musikal Singin' in the Rain på Stora scenen med beräknad premiär 23 oktober 2027.
Regi Edward af Sillén, koreografi Alistair David.
För den musikaliska ledningen står Björn Dobbelaere.
Musikalen kommer att sjungas på svenska i nyöversättning av Calle Norlén.
Vi söker nu en stor sång- och dansstark ensemble samt rollerna:
Don Lockwood, Kathy Selden och Cosmo Brown. (Covers för dessa roller och fler kommer att tas ur ensemblen)
Audition kommer att äga rum i Göteborg den 13 och 14 juni med callback den 15 juni.
Du behöver vara tillgänglig för anställning under perioden 23 augusti 2027 - 6 maj 2028.
Du som söker ska ha minst 3 års eftergymnasial musikalutbildning.
Du anmäler ditt intresse genom att lägga in dina uppgifter och CV med nytaget foto i rekryteringssystemet Varbi. För att det konstnärliga teamet ska kunna göra ett bra första urval vill vi att du lär dig två koreografier gjorda av Alistair David som du spelar in och sedan bifogar i din ansökan.
Här är länkar till det vi önskar att du lär dig, spelar in och sedan bifogar som två olistade Youtubelänkar, en steppkoreografi och en balettkoreografi:
Video på stepprutin till musik:https://vimeo.com/1174300783/e8744bee22
Video på delarna i stepprutinen:https://vimeo.com/1174300823/1ebe3d4bc5
Musik till stepprutin:https://vimeo.com/1174322442/3227654676
Video på balettrutin:https://vimeo.com/1174319453/2e5c3a60ee
Musik till balettrutin:https://vimeo.com/1174322464/a094757b99
Utifrån intresseanmälningarna gör GöteborgsOperan ett urval och bjuder in ca 180 sökande till ett första dans- och sångprov.
Sista dag för intresseanmälan är 19 april.
Besked om du blir inbjuden till audition eller inte får du senast 16 maj via Varbi.
Välkommen med din ansökan!
Musik och sångtexter: Betty Comden, Adolph Green, Nacio Herb Brown och Arthur Freed.
Baserad på den klassiska Metro-Goldwyn-Mayer-filmen från 1952 med samma titel.
Musikalen hade premiär på Gershwin Theatre på Broadway 1985 i regi av Twyla Tharp.
Presenteras i överenskommelse med Music Theatre International. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Kontakt
Mia Nerenius, casting koordinator/musikal mia.nerenius@opera.se
