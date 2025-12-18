Attends söker en Quality Engineer
2025-12-18
Attends söker en Quality Engineer - Är det dig vi letar efter?
Brinner du för kvalitet och ständiga förbättringar? Gillar du att driva förbättringsarbete, analysera data och ta fram lösningar tillsammans med dina kollegor. Då kan detta vara din nästa utmaning! Vi söker nu en Quality Engineer till en högteknologisk processindustri i Aneby. Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som Quality Engineer hos Attends får du en nyckelroll i att förbättra våra processer och att säkerställa att våra produkter uppfyller högsta kvalitet. Du analyserar kvalitetsdata för att identifiera trender och förbättringsområden. Du samarbetar nära med produktions- och processteam för att säkerställa att kvalitet byggs in i varje steg av tillverkningsprocessen.
Du kommer att ha en viktig roll som bidrar till att utveckla robusta kvalitetsprocesser och rutiner och att främja en stark kvalitetskultur genom utbildning, coachning och spridning av best practices.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Analysera data från kundreklamationer, labbtester, interna avvikelser och produktionssystem för att identifiera trender och förbättringsmöjligheter.
Tillsammans med utvalda interna team, koordinera orsaksanalyser och implementering av lösningar samt följa upp effektiviteten.
Rapportera kvalitetsutfall och trender.
Genomföra kvalitetsrelaterade möten, workshops, revisioner, orsaksanalyser på plats i fabriken och hos leverantörer.
Delta i projektmöten, riskanalyser och valideringsaktiviteter.
Utveckla nya system för analys och uppföljning.
Planera och hålla utbildningar i metoder och verktyg.
Sprida kunskap och best practice för att fortsatt utveckla en stark produktsäkerhets- och kvalitetskultur i organisationen
Vem är du?
Du har en högskoleutbildning inom teknik, kvalitetsledning eller liknande.
Du har en stark analytisk förmåga och goda problemlösnings- och beslutsfattande egenskaper.
Förmåga att arbeta självständigt, i team samt att leda team.
Meriterade med erfarenhet av förbättringsarbete och att använda förbättringsverktyg som t.ex. PDCA, Six Sigma, FMEA.
Meriterande med erfarenhet av kvalitetsstandarder som tex ISO 9001, ISO 13485.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.Om företaget
Attends är en ledande tillverkare av absorberande inkontinenshjälpmedel med kunder över hela världen. I över 40 år har vi utvecklat och producerat våra produkter i Aneby. Med hjälp av modern teknologi skapar vi lösningar som ger trygghet, komfort och värdighet i vardagen för människor i behov av våra produkter.
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och processer för att möta framtidens behov. Genom teknisk utveckling, högkvalitativ tillverkning och ett starkt fokus på service och logistik, strävar vi efter att vara det självklara valet för både konsumenter och vårdgivare. Våra produktionsanläggningar finns i Europa och Nordamerika, och globalt är vi cirka 2000 medarbetare - varav 330 arbetar i Aneby.
Hos Attends blir du en del av ett företag som kombinerar innovation med omtanke - och där varje medarbetare bidrar till att göra verklig skillnad i människors liv.
Nästa steg
Är du nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att kontakta Associate Director QA/RA/HSE Christina Nordin, christina.nordin@attindas.com
, 0380-47579.
Vi erbjuder en spännande tjänst med start enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556563-1867)
Järnvägsgatan 4
)
578 24 ANEBY
9653067