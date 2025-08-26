Åtgärdssamordnare vatten
2025-08-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Vill du vara med och skapa fler åtgärder för friskare vatten i Uppsala län? Då är det dig vi söker!
Miljöstrategienheten
Miljöstrategienheten är en av fem enheter på Länsstyrelsens miljöavdelning.
Vi jobbar tillsammans med miljöfrågor ur ett regionalt, strategiskt perspektiv. Vårt uppdrag är att jobba med vattenförvaltning, omprövning av vattenkraften och vattenstrategiskt arbete i länet. Vi jobbar också med att samordna och leda arbetet med länsstyrelsens miljömålsuppdrag, energi- och klimatuppdrag samt länsstyrelsens arbete med miljöövervakning. Vi hanterar även statliga stöd för klimatinvesteringar (klimatklivet), lokala naturvårdssatsningar (LONA) samt lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Rollen som regional åtgärdssamordnare är ny och innebär att i samverkan med Länsstyrelsens vattenstrateg vara stödjande och samlande för den lokala åtgärdssamordningen i länet, med det övergripande syftet att skapa fler åtgärder för friskare vatten. Samordning av lokala åtgärder kan drivas av exempelvis kommuner, vattenråd, ideella föreningar eller andra vattenaktörer. Din roll blir att tillsammans med vattenstrategen ta ett helhetsgrepp i länet.
Som regional åtgärdssamordnare kommer du att vara spindeln i nätet och skapa engagemang för åtgärder i prioriterade områden, informera och stötta lokala åtgärdssamordnare på kommuner, ge vägledning och konkret stöd för de lokala åtgärdsprocesserna samt skapa erfarenhetsutbyte. Du kommer även få möjlighet att driva länsstyrelsens egna restaureringsprojekt. Det kan också bli aktuellt med administration och handläggning av bidrag för lokalt åtgärdsarbete och andra bidrag.
Du kommer även att delta i Länsstyrelsens interna arbetsgrupp som arbetar med utvecklingen av att ta fram avrinningsområdesvisa åtgärdsplaner som leds av Havs- och vattenmyndigheten samt bidra till det interna arbetet med Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Du kommer att vara Länsstyrelsens kontaktperson för länets vattenråd, vilket kan innebära möten utanför kontorstid. Tjänsten kan innebära fältarbete.Kvalifikationer
Du har utbildning inom naturvetenskap på högskolenivå, ex hydrologi, limnologi, vattenteknik, eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Dokumenterad erfarenhet av projektledning, gärna inom åtgärdsarbete
- B-körkort.
Meriterande
- Erfarenhet från praktiskt restaureringsarbete i limniska och/eller marina miljöer
- Kunskaper i vattenförvaltning och miljöbalken, särskilt vattenverksamhet.
- Erfarenhet av arbete med finansiering eller ansökningar om statligt bidrag eller EU-medel.
- Erfarenhet av att leda dialog och samverkansmöten med olika målgrupper.
Som person ska du vara självgående och ha ett strukturerat arbetssätt, du har även förmågan att kunna ställa om efter ändrade förutsättningar. Eftersom arbetsuppgifterna innebär samarbete både internt och externt behöver du ha en god samarbetsförmåga och en god kommunikativ förmåga, såväl skriftligt som muntligt. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse under hösten 2025.Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. Med din anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.
På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
