Atea söker ny kollega inom it-support. - Atea Sverige AB - Supportteknikerjobb i Kävlinge

Atea Sverige AB / Supportteknikerjobb / Kävlinge2021-01-22Vi är svenska landslaget inom InformationsteknologiAtea har samlat IT-branschens största hjärtan och snabbaste hjärnor. Medarbetare som brinner för att vara med att bygga ett bättre Sverige med hjälp av IT, medarbetare som vill och tar personligt ansvar och sätter laget före jaget. Så för oss är det viktigt att du liksom vi lever dessa värderingar.Din roll i lagetVill du ta steget in i IT-branschen och börja din utveckling på ett bolag vars mål är att ha branschens bästa chefer och ledare? Hos oss får du möjligheten att utmana dig själv genom nya varierande uppdrag, eller helt enkelt bli en del av en tyngre befintlig leverans. Vi jobbar mot allt från lokala till globala kunder och stöttar dem primärt inom IT-tjänster som Servicedesk, On-Site, drift och övervakning. Med andra ord finns det möjligheter till utveckling hos oss.I denna roll startar du din resa på plats hos en av våra kunder tillsammans med andra Atea kollegor, där ditt primära uppdrag är att ge den bästa servicen och användarsupporten på vår kunds dagliga it-utmaningar.2021-01-22Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss för att du ska lyckas bra i rollen som IT-konsult på Atea. Vi vill hitta: Engagerade medarbetare, som är nyfikna, vill lära sig och har ett brinnande intresse för IT. Ansvarsfulla medarbetare, som tar ansvar för sina arbetsuppgifter, avtalade tider, åtaganden, kunden, Atea och framför allt sin egen utveckling. Serviceinriktade medarbetare, som alltid ger kunden den bästa upplevelsen i alla lägen, så väl tekniskt som socialt. Det handlar om att bygga ett lag med kunden och dina kollegor runt om kring dig.För att lyckas som IT-konsult på Atea behöver du nedan kvalifikationer.Eftergymnasial utbildning med IT som fokusEtt brinnande intresse för IT och service.Mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga.Lösningsorienterad.Goda kunskaper om hur en dator är uppbyggd och fungerar, främst gällande vanligt förekommande applikationer och Microsofts operativsystem inom både klient och server.Engelska och svenska i både tal och skrift.B-körkort och tillgång till egen bilMeriterande: .Arbetslivserfarenhet inom IT-branschen.Kunskaper inom nätverk (TCP/IP, DNS, DHCP) samt Active Directory (AD).Kunskaper inom ITIL.Yrkesmässig erfarenhet av metodisk felsökning och felavhjälpning av datorer och kringutrustning.Kunskap och erfarenhet av Apples produkter.Vad kan vi erbjuda dig?Hos oss är det alltid nära till beslut. Vi har en målmedveten satsning på våra medarbetares utveckling och att vara TP2B (The Place 2 Be), den bästa platsen för medarbetare, kunder och partners. Vår kultur präglas av våra värderingar, en kultur där framåtanda, humor, kamratskap och ett visst mått av galenskap är helt naturligt. En kultur som gjort oss till Sveriges största leverantör av IT-infrastruktur och tillhörande tjänster. Vi är svenska landslaget inom Informationsteknologi och vi bygger ett bättre Sverige med IT. Vill du vara med?Ansök och bli en av ossSkicka in din ansökan redan idag via ansök nu knappen eller på följande länk: http://www.atea.se/karriar/(Hittar du inte din tjänst, så tryck på "Se alla lediga jobb"). Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Atea vill vara The Place To Be och därför värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Atea har samlat it-branschens största hjärtan och snabbaste hjärnor. Vi finns över hela Sverige och har över 2000 kompetenta medarbetare inom alla områden. Specialister som vet vad som krävs för att skapa konkurrenskraft inom exportindustrin, specialister som vet hur it kan bidra med bättre lärande i skolan, specialister som vet hur lokala företag kan växa med it, specialister som vill vara med och skapa vård och omsorg i världsklass.KontaktFrågor rörande tjänsten besvaras av ansvarig Konsultchef: Filip Kammerton, Filip.Kammerton@atea.se Varaktighet, arbetstidHeltidEnligt ökSista dag att ansöka är 2021-02-26Atea Sverige AB5537385