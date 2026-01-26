AT-läkare
2026-01-26
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Om dig
Vi söker dig med läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen om examen erhållits utanför Norden.
Viktigt är att du har medicinsk kompetens och har relevant medicinsk kunskap. Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift. God kommunikationsförmåga.
Meriterande är:
• Tidigare underläkarerfarenhet, undervisningserfarenhet.
• Samarbetsförmåga. God förmåga till informationsutbyte och samarbete med medarbetarna.
• Problemlösningsförmåga. Kan förutse och förstå problem och hur de kan påverka patienten, den egna organisationen och andra aktörer.
• Omdöme. Har förmåga att ta beslut baserade på kunskap och fakta samt förstå orsak/samband.
• Initiativförmåga och kreativitet. Kan planera och genomföra uppgifter utan detaljerade instruktioner samt komma med konstruktiva förslag.
• Självinsikt och personlig mognad. Har förståelse för hur det egna beteendet bidrar till god vård och till sin egen och patientens säkerhet.
Intervjuer sker 9-11/3 på Länssjukhuset i Kalmar.
Som AT-läkare tjänstgör du 21 månader varav en månad är valfri placering. Sjukhusplacering och psykiatriplacering görs på Länssjukhuset i Kalmar.
Primärvårdsplacering är förlagd i någon av följande kommuner i vår region:
Kalmar, Nybro, Torsås, Emmaboda, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås eller Oskarshamn.
AT-starter: 260831 (8 tjänster) eller 261130 (8 tjänster).
Din framtida arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
37 000 kr (2025 år lön) Vikariat efter läkarexamen ger visst tillägg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/62". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Nina Kjellqvist, AT-studierektor 010-3581088 Jobbnummer
9704807