AT- Allmäntjänstgöringsprogram för sjuksköterskor
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping
2025-08-18
Sedan hösten 2022 har vi ett allmäntjänstgöringsprogram för sjuksköterskor på H.
K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus och nu söker vi 2 nya sjuksköterskor till gruppen.
Vårt erbjudande
Rotationen kommer att ske i perioder där du arbetar cirka 6 månader i taget på varje enhet. Allmäntjänstgöringen pågår under 2 år, vilket gör att du kommer att arbeta på 4 enheter inom barnsjukhuset. Sedvanlig inskolning på respektive enhet ingår, samt att du ingår i ett särskilt utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet innehåller ett tillfälle i månaden med föreläsning/ grupparbete och praktisk färdigträning som utsedda mentorer håller i. Mentorerna är erfarna sjuksköterskor/undersköterskor från alla delar av barnsjukhuset.
Vi erbjuder tillsvidareanställning/vikariat med rotation. Du är anställd på en enhet på barnsjukhuset och tjänstgör sedan i block på övriga enheter. Du anställs enligt poängmodellsavtalet.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
AT för sjuksköterskor innebär att du som nyanställd sjuksköterska på barnkliniken, både ny utexaminerad samt med flera års erfarenheter som sjuksköterska men ny inom barnsjukvård ingår i ett rotationsprogram. I programmet får du lära dig flera av våra enheters specifika arbetsuppgifter och på så sätt ökas specialistkunskapen i omvårdnad inom barnsjukvården och samtidigt ges en möjlighet till karriärväg för sjuksköterskor.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med eller utan tidigare yrkeserfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har ett intresse av att fördjupa dina kunskaper om olika specialiteter inom barnsjukvården.
Kan bidra med att sprida kunskap om omvårdnadsrutiner och arbeta för en jämlik vård.
Vill öka samarbetet mellan våra olika enheter inom barnsjukhuset.
Du som söker till oss tar ansvar för dina uppgifter och har lätt att ändra fokus vid ändrade omständigheter. Du samarbetar lätt med andra kollegor samtidigt som du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du lyssnar engagerat och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbetet på ett effektivt sätt.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder tillsvidareanställning och vikariat. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Vårdenhetschef Anna Pettersson ann.pettersson@regionostergotland.se
9463811