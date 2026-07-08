Associate Research Engineer för uppdrag mot GKN
Aq Engineering AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-07-08
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Vår samarbetspartner GKN Aerospace står inför spännande utmaningar och behöver stärka upp sitt team med en Associate Reserach Enginner till deras forskningscenter.
I rollen som Associate Reserach Engineer blir du en viktig del av ett dynamiskt team som bidrar till att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet i tillverkningsprocesser inom flygindustrin.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Genomföra inspektioner och utvärderingar av komponenter tillverkade med additiv tillverkning (AM)
Tolka och analysera inspektionsresultat för att bidra till utvecklingen av tillverkningsprocesser och material inom additiv tillverkning
Samarbeta när processutvecklingsteam för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet i tillverkningen
Vara delaktig i utvecklingen av innovativa inspektionsmetoder för avancerade komponenter inom flyg- och rymdindustri.
Analysera inspektionsdata för att identifiera förbättringsmöjligheter, optimera processer och öka förståelsen för material- och tillverkningsrelaterade defekter
Du kommer få möjlighet att samarbeta med världsledande experter inom NDT (Non-Destructive Testing) både inom GKN och hos externa industripartner. Där du kommer att lära dig olika metoder inom NDT såsom:
Röntgenbaserad datortomografi (X-ray Computed Tomography, CT)
Radiografi
Termografi
Ultraljudprovning
Uppdraget kräver att du genomgår en säkerhetsintervju och godkänns enligt gällande bestämmelser. Uppdraget medför även krav på visst medborgarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik, produktionsteknik, industriell ekonomi/industriell teknik, fysik, eller liknande område. Du har en god förståelse för tillverkningsprocesser, inklusive additiv tillverkning, och har tidigare erfarenhet av att utveckla nya NDT-processer. Har du erfarenhet av CAE-verktyg eller kunskap av NDT är detta meriterande.
Vi ser främst till din personlighet och tror att du är en flexibel och lyhörd person som trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du har en tydlig och effektiv kommunikationsförmåga och har en positiv inställning till att utveckla nya metoder snarare än att enbart använda befintliga lösningar.
Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på AQ Engineering blir du en del av en växande organisation som utvecklar framtidens produkter inom bland annat försvars- och flygindustrin, automotive, energilagring och e-mobility. Vi tror på enkelhet och entreprenörskap, att lösa komplexa utmaningar på ett smart och okomplicerat sätt. Här uppmuntras du att ta egna initiativ, testa idéer i vår prototypverkstad och driva ditt eget arbete framåt. Som en del av AQ Group samarbetar du med över 9 000 kollegor runt om i världen och får tillgång till AQ Groups över 50 fabriker.
Kompetensutveckling är något AQ håller varmt om hjärtat och investerar därför i skräddarsydda kompetensutvecklingsplaner till dig som anställd. Detta ger dig möjlighet att växa inom ditt område, bredda din kompetensbas och gör dig redo för framtida utmaningar.
Vi värnar om din hälsa och trivsel genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan samt trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Din ansökan:
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Kontaktuppgifter:
Carl ChristensenCarl.christensen@aqgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025857-2092076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Engineering AB
(org.nr 556622-8697), https://aqengineering.teamtailor.com
Flygfältsvägen 7 (visa karta
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461 38 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
AQ Engineering Jobbnummer
9996710