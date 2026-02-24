Assisterande Programansvarig | Saab | Linköping
2026-02-24
Är du en strukturerad och drivande administratör som trivs i en roll med många kontaktytor? Vi på Jefferson Wells söker nu en Assisterande programansvarig till ett spännande konsultuppdrag hos Saab i Linköping. Här får du arbeta nära verksamheten i ett komplext program och ha en central roll i koordinering, leveransadministration och informationsflöden. Välkommen med din ansökan!
Ort: Linköping
Start: Snarast eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som Assisterande programansvarig
I rollen som Assisterande programansvarig hos Saab blir du en viktig del av ett större program med många gränssnitt och intressenter. Du kommer arbeta både med koordinering av ett leverantörsteam och med administration av leveransdokumentation, där du säkerställer korrekta informationsflöden och spårbarhet i systemen.
Arbetet innebär att koordinera, följa upp och hålla planer och åtgärder uppdaterade inom leverantörsgränssnittet, samt att du ansvarar för att sammanställa och kvalitetssäkra delar av leveransdokumentationen till kund. En stor del av rollen sker i IFS Sharp/ERP och Excel, där noggrannhet och struktur är avgörande.
Rollen passar dig som både kan driva ditt arbete självständigt och samtidigt trivs med att samarbeta i team.
Exempel på arbetsuppgifter:
Koordinera ett av Saabs leverantörsteam för intern leverantör
Säkerställa kommunikation och informationsflöden inom leverantörsgränssnittet
Hålla planer, aktiviteter och uppföljning aktuella
Administrera och sammanställa detaljerad leveransdokumentation till kund
Arbeta i IFS Sharp/ERP och Excel med spårbarhet och detaljdata
Assistera programansvarig och planerare med underlag och nyckeltal
Den vi söker
Vi söker dig som är en självständig, strukturerad och kommunikativ administratör som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du är van vid att driva dina uppgifter framåt, håller hög kvalitet i allt du gör och kan snabbt växla fokus mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom rollen har många kontaktytor behöver du vara tydlig i din kommunikation och ha en god samarbetsförmåga.
För att lyckas i rollen ser vi att du har mycket goda datorkunskaper och känner dig trygg i Office-paketet och gärna även i IFS Sharp eller andra ERP-system.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administrativt arbete i komplexa organisationer
Är van vid att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har god kommunikativ förmåga och trivs med många kontaktytor
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har mycket goda kunskaper i Office-paketet
Har erfarenhet av ERP-system, gärna IFS Sharp
Har vana av att arbeta strukturerat med dokumentation och spårbarhet
Meriterande:
Erfarenhet av Qlik eller Jira
Erfarenhet av risk- och möjlighetsarbete
Erfarenhet från industri, produktion eller liknande tekniska verksamheter
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
