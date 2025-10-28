Assisterande Platschef Sats Nk
Assisterande Platschef på SATS
Älskar du att arbeta med människor och se till att allt flyter på smidigt? Som Assisterande Platschef på SATS stöttar du Platschefen i den dagliga driften av gymmet, med stort fokus på renlighet, försäljning och medlemsservice. Ditt jobb är att säkerställa att gymmet är välkomnande, välskött och ger den bästa upplevelsen för våra medlemmar.
När Platschefen är borta tar du över ansvaret för att allt fungerar som vanligt. Om du gillar en aktiv och varierad roll där ingen dag är den andra lik, kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker en Assisterande Platschef på 100%, start omgående!
Dina arbetsuppgifter:
Säkerställa ett rent och säkert gym: Se till att alla ytor är städade, väl underhållna och uppfyller SATS höga standarder.
Driva försäljning och tillväxt: Samarbeta med teamet för att välkomna nya medlemmar, marknadsföra tjänster och leverera en utmärkt kundupplevelse.
Ge enastående medlemsservice: Vara närvarande i gymmet och receptionen, svara på frågor och se till att varje medlem känner sig uppskattad.
Stödja den dagliga driften: Hjälpa till med administrativa uppgifter, schemaläggning och säkerställa att allt fungerar smidigt.
Arbeta flexibla tider: Dina arbetspass kan variera mellan tidiga morgnar, sena kvällar och helger för att säkerställa bästa möjliga närvaro på gymmet.
Är det här du?
Trivs med att arbeta med människor och ge utmärkt service.
Är organiserad, proaktiv och gillar att ta ansvar.
Har intresse för städning, försäljning och kundservice.
Talar svenska och engelska flytande.
Delar våra värderingar: Members First, Accountable, Professional, and Extraordinary.
Varför arbeta på SATS?
Gör skillnad: Hjälp människor att leva ett hälsosammare och gladare liv.
Bli en del av ett fantastiskt team: Arbeta med energiska och engagerade kollegor som delar din passion för träning.
Utvecklas med oss: Bygg på dina färdigheter genom SATS Academy och väx inom företaget.
Få härliga förmåner: Gratis SATS-medlemskap med mera.
Lagarbete:
Du kommer att arbeta nära Platschef och få stöd från vårt bredare team, inklusive HR och Regionchefer.
Om du är redo för en rolig och givande roll där du kan utvecklas och göra skillnad, ser vi fram emot din ansökan! Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Observera: Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga kandidater innan anställning.
Om du har några frågor angående rollen hittar du rekryterande chefs mejladress under Contact nedan.
Om du har fackliga frågor besvaras dessa av Unionenklubben på SATS, unionen@sats.se
