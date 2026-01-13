Assisterande Café- & Restaurangchef
Elwing & Co. i Stockholm AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elwing & Co. i Stockholm AB i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Om jobbet
Konserthuset Berwaldhallen, med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, är en del av Sveriges Radio och en av landets viktigaste kulturinstitutioner med räckvidd långt utanför landets gränser. Berwaldhallen genomför ca 130 konserter per år (höst/vinter/vår) och Elwing & Co sköter de tre café/barenheterna.
Tjänsten är rolig och utmanande med varierande arbetsuppgifter och du förväntas vara på plats under majoriteten av föreställningarna. Är du driven och ansvarsfull, gillar du tanken på att leda, utveckla och driva vårt uppdrag vidare som innebär att vi förser gästerna med dryck, fika och mat i samband med konsert? Då är detta tjänsten för dig!
Tjänsten motsvarar ca 80% med möjlighet till högre omfattning.
Din roll
Som assisterande café- och restaurangchef blir du en nyckelperson i vårt team och restaurangchefens självklara högra hand. Du är en naturlig ledare som motiverar och inspirerar dina kollegor med din positiva energi och ser till att våra gäster får en förstklassig upplevelse. Rollen innebär att coacha och utveckla teamet, hålla ordning på driften och bidra till ett arbetsklimat där alla kan göra sitt bästa.
I tjänsten ingår även att vid behov transportera mat från vårt huvudkontor i Solna till Berwaldhallen, därför krävs körkort sedan minst två år och en prickfri körhistorik.
Du kommer framför allt arbeta på plats i Berwaldhallen under kvällar och helger i samband med konserter, men också delvis på huvudkontoret med administrativa uppgifter. Varje konsertkväll är unik och nästan som att genomföra ett eget event - på flera våningsplan, under kort tid, med fullt fokus på logistik, service och teamarbete. Här får du använda både din organisatoriska förmåga och din helikopterblick för att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Vi tror att du har arbetsledande erfarenhet, vana från projektledning/genomförande av event och administrativ förmåga. Du är noggrann och kan lite ekonomi. Du är en teamplayer!
Arbetstid/varaktighet
Tjänsten motsvarar ca 80% med möjlighet till högre omfattning.
KRAV
B-körkort
Minst gymnasiekompetens
Arbetsledarerfarenhet
Excel
Grundläggande ekonomi
Serviceanda
MERITERANDE
Projektledning inkl operativt genomförande av event
Konferensadministration
Inköpsvana
Sommelierkompetens
Projektadministration
Kalkylering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: ansokanberwald@elwingcatering.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elwing & Co. i Stockholm AB
(org.nr 556425-4745), https://elwingcatering.se/
Dag Hammarskjölds Väg 3 (visa karta
)
115 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bar & Café Berwald Jobbnummer
9681434