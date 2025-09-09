Assistent till Project Office till kund i Järfälla
2025-09-09
AxÖ Consulting är ett konsult- och rekryteringsföretag med kontor i Karlskoga, Örebro, Jönköping, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Malmö.
Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, strategisk kompetensförsörjning och mycket mer.
Tycker du om att skapa struktur, ge service och vara den som får vardagen att flyta smidigt? Nu finns möjligheten att ta dig an ett spännande konsultuppdrag som assistent inom Project Office.
Här får du en roll nära både chefer och medarbetare, där din insats blir avgörande för att verksamheten ska fungera med så lite friktion som möjligt. Du kommer att stödja den del av organisationen som finns i Järfälla/Solna, vilket omfattar cirka 120 personer. I första hand arbetar du nära chefen för Project Office, men du blir även ett stöd för ytterligare 3-4 chefer samt övriga delar av organisationen. Uppdraget är varierande och formas av projektens och verksamhetens behov - du blir helt enkelt navet som får detaljerna på plats.
Exempel på arbetsuppgifter
- Planera och boka resor, hantera kalendrar och hålla ihop informationsflöden.
- Förbereda möten, administrera mejllistor och boka lokaler.
- Arrangera konferenser, administrera inbjudningar och agendor.
- Stötta vid nyanställningar med utrustning, accesser och praktiska frågor.
- Hantera materialbeställningar, felanmälningar och externa besök.
- Ge stöd till flera chefer och fungera som administrativ resurs för hela organisationen. Publiceringsdatum2025-09-09Profil
Vi söker dig som har ett naturligt ordningssinne och en stark känsla för service. Du trivs när du får ta ansvar, arbeta självständigt och bidra till att skapa struktur. Samtidigt är du flexibel och kan växla mellan olika uppgifter och behov.
Vi tror att du är en person som:
- Är självgående och van att prioritera
- Har lätt för att samarbeta och bygga relationer
- Är lyhörd, lösningsorienterad och noggrann
- Förstår vikten av att hantera information på ett förtroendefullt sätt
Tidigare erfarenhet av administrativa roller är meriterande, men det viktigaste är dina personliga egenskaper.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Uppdraget startar enligt överenskommelse. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:
- Christian Martinsson: Christian.martinsson@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Christian Martinsson 0708330643 Jobbnummer
9500709