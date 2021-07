Assistent på 75% till 12 årig pojke i Dalby. - God Assistans i Mitt AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö2021-07-07God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Vem är jag? Jag är en 12-årig pojke med omfattande flerfunktionshinder och återkommande dagliga epilepsianfall, vilket innebär ett totalt hjälpbehov. Mina intressen är bland annat, cykling, skidåkning, bad, ridning, musik, promenader, gunga. Allt med hjälp av dig! Arbetet är omväxlande och innebär allt från att vara mig behjälplig med hygien och omvårdnad, förflyttningar, pedagogisk och motorisk träning, medicinering, matning, lek och bus, kommunikation och att vara länken i möte med andra. Min dagsform varierar på grund av hälsoskäl. Bra dagar vill jag vara aktiv och då är det ditt jobb att se till att jag får ut så mycket som möjligt av min dag. Sämre dagar krävs att du är en trygg och omhändertagande person.Vem är du?Nu söker jag dig som är intresserad av att bli ett bra team tillsammans med mig, min familj och mina assistenter. Du bör vara en inkännande person med empatisk förmåga som kan växla över till att vara en kompis att busa med. Du är stabil och trygg i dig själv, du är en ansvarsfull person som både kan följa rutiner och ta egna initiativ. God fysisk form är ett måste och du måste kunna sitta på golvet för lek och träning. Du är en social person med god energi som trivs både med att arbeta ensam med mig och att följa med på familjeaktiviteter, kalas och utflykter. Jag och min familj gillar att resa så att kunna följa med på resa 1-2 veckor om året är också ett krav.Denna tjänst är på 75% och är förlagd på dygnets alla timmar mitt i veckan men även helg.Det är av stor vikt att man är flexibel och kan hoppa in extra vid kollegor frånvaro.Tillträde omgående. Intervjuer kommer att ske löpande så dröj inte med att skicka in din ansökan. Körkort ett önskemålVad får du?Ett roligt och stimulerande jobbUtbildningEtt roligt jobb med mig och min assistansgruppTimlön sätts efter överenskommelse. Kollektivavtal finns via KFS och friskvårdsbidra upp till 4000:-/årVid frågor kontakta: magnus.ivarsson@godassistans.se eller kim.hedlund@godassistans.se Enligt lagen om registerkontroll och God Assistans policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning.Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/ Välkommen in med din ansökan.Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2021-07-07Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-08-06God Assistans i Mitt AB5852012