Assistant Store Manager till Circle K Kristianstad - Circle K Sverige AB - Kassapersonalsjobb i Kristianstad

Prenumerera på nya jobb hos Circle K Sverige AB

Circle K Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Kristianstad2020-08-25Vi laddar för att bli störst i Sverige på elladdning!Och fort ska det gå - ÄR DU LADDAD?Vi erbjuder dig nya möjligheter eller början på en livslång karriär!Oavsett vart du är på väg, låt oss göra resan tillsammans.Assisterande butikschef - Assistant Store Manager (ASM)Som ASM hos oss ser vi dig som en blivande ledare som vill påbörja din resa för att i framtiden driva din egen station.Du och teamet arbetar tillsammans med de dagliga rutinerna som hör stationen till, med en sak gemensamt: Kunden är alltid i fokus!Då rollen är ett steg i att bli en framtida Store Manager hos oss har du ambitionen och viljan att utvecklas till en ledare inom Circle K och delta i våra ledarutbildningar och program.På Circle K bryr vi oss om varandra och med en stor portion humor ser vi till att både kollegor och kunder trivs hos oss.Våra medarbetare är anledningen till att våra kunder kommer tillbaka, det är därför som vi engagerar oss i din personliga och yrkesmässiga utveckling.När Store Manager inte är på plats är det du som ansvarar för butiken och vi ser därför att du är ansvarstagande, självständig och har ett sinne för ordning och reda.Erfarenhet av butiksarbete, goda försäljningsresultat, arbete inom restaurang eller med snabbmat ses som meriterande. Erfarenhet av ledarroller eller liknande är även det meriterande.Du behöver ha minst gymnasiekompetens och B-körkort för manuell bil.Vill du testa jobbet? Klicka här!BE WHAT YOU WANT TO BE - Only you set the limits.För att läsa mer om våra tjänster på Circle K gå in härAnsök senast: 15 sep 2020, urval sker löpande.Tillträde enligt överenskommelse.Kontaktperson: Store manager Amanda PerssonTelefonnummer: 072 - 395 17 77 (vardagar mellan klockan 08-.00 - 14.00)Mejl: Amanda.persson@circlekeurope.com (obs: inga ansökningar tas emot per mail)Efter att du fyllt i dina uppgifter kommer du få genomföra ett test där du ställs inför olika situationer som kan uppstå i arbetet hos oss.Testet tar cirka 10 minuter att fylla i och är obligatoriskt för att din ansökan ska gå vidare i vår rekryteringsprocess.Varaktighet, arbetstidFULLTIME PERMANENT2020-08-25SALARYSista dag att ansöka är 2020-09-15Circle K Sverige AB5331714