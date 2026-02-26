Assessor med intresse för digitalisering
Sveriges Domstolar, Avdelningen för domstolsutveckling / Juristjobb / Jönköping Visa alla juristjobb i Jönköping
2026-02-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Avdelningen för domstolsutveckling i Jönköping
, Göteborg
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
Enheten för digital mål- och ärendehantering söker en assessor som vill arbeta som verksamhetsutvecklare med digitalisering av Sveriges Domstolar.
Om jobbet
Domstolsverket arbetar kontinuerligt med att digitalisera olika delar av verksamheten vid domstolarna samt ständigt förbättra de digitala verktygen utifrån domstolarnas önskemål och behov. I dina arbetsuppgifter ingår att ta fram, analysera och formulera behov och krav som berör verksamhetsstöd inom Sveriges Domstolar och att realisera dessa behov men också delta i utvecklingen av domstolarnas arbetssätt och rutiner. I arbetet kommer du att samarbeta med medarbetare med såväl juridisk som teknisk kompetens eller med erfarenhet av arbete som handläggare i domstol. I arbetet kan ingå även andra uppgifter, såsom att arbeta med domstolarnas e-tjänster. Som verksamhetsutvecklare med bakgrund som assessor bidrar du dels genom din erfarenhet av praktiskt arbete på domstol dels genom dina juridiska kunskaper. Arbetet innebär externa kontakter, främst med representanter för Sveriges Domstolar och andra myndigheter. Tjänsteresor kan ingå i arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som är hovrättsassessor och har intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling. Arbetet kräver att du som person är problemlösande och analytisk. Arbetet är till stora delar inriktat på att analysera verksamheten, arbetsmetoder och digitaliserad informationshantering samt att realisera och prioritera framtagna krav på en digitaliserad informationshantering. Du behöver därför ha god förmåga till helhetssyn på verksamheten och insikt i digitaliseringens betydelse för effektiva arbetssätt. Du behöver ha lätt för att samarbeta med andra yrkeskategorier men också vara självständig, drivande, noggrann och ta egna initiativ. Du behöver ha innovationsförmåga och trivas i en miljö som präglas av nytänkande och kreativitet. Tidigare erfarenheter från utvecklingsarbete i domstol, särskilt inom digitaliseringsområdet, är meriterande, liksom annat juridiskt arbete vid myndigheter i brottmålskedjan eller arbete som administrativ assessor.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vilka är vi?
Enheten för digital mål- och ärendehantering är en av tre enheter på Avdelningen för domstolsutveckling. Enheten bedriver ett omfattande arbete med att utnyttja digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa en mer effektiv och rättssäker informationshantering i Sveriges domstolar. I detta arbete ingår bland annat att utveckla domstolarnas verksamhetsstöd och det elektroniska informationsutbytet med myndigheter i rättskedjan och med medborgare. På enheten finns cirka 16 medarbetare.Publiceringsdatum2026-02-26Övrig information
Anställningen avser ett sexårigt förordnande som verksamhetsutvecklare. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Placeringsort är i första hand Jönköping, men även Göteborg kan vara aktuellt.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Avdelningen för domstolsutveckling Kontakt
Enhetschef
Linda Kaufman linda.kaufman@dom.se 036-155389 Jobbnummer
9764477