Arkivassistenter, sommarjobb
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM / Assistentjobb / Solna Visa alla assistentjobb i Solna
2026-05-04
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i Solna
, Stockholm
, Katrineholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och strukturerad person som trivs med ordning och reda? Gillar du att arbeta både självständigt och tillsammans med andra för att lösa praktiska uppgifter? Då kan du vara vår nästa sommarkollega.
Vi erbjuder dig ett sommarjobb där du får bidra till en väl fungerande informationshantering och arkivverksamhet. Som arkivassistent kommer du att arbeta med varierande administrativa och arkivrelaterade uppgifter som stödjer myndighetens dagliga verksamhet. Arbetet innebär bland annat att avsluta enklare digitala och analoga ärenden, arkivlägga handlingar samt sortera och placera pappershandlingar i skåp och närarkiv. Du kommer även att skanna in handlingar, inventera och sortera arbetsmaterial samt gå igenom pärmar med kvittenser, medgivanden och liknande dokument.
I rollen ingår också att delta i ordnings- och förteckningsarbete samt arbeta i system för arkivredovisning, exempelvis Visual Arkiv. Arbetet ger dig möjlighet att få praktisk erfarenhet av arkiv- och informationshantering samtidigt som du bidrar till att skapa struktur och tillgänglighet i myndighetens informationsbestånd.
Vi söker dig som har
minst 60 högskolepoäng inom arkivvetenskap eller annan relevant akademisk utbildning, exempelvis samhällsvetenskap, statsvetenskap, juridik eller liknande
god administrativ förmåga och vana att arbeta i Officepaketet
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av registratur, arkiv eller dokumenthantering
erfarenhet av ärendehanteringssystem, gärna Public 360
erfarenhet av Visual Arkiv eller liknande system
erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning.Publiceringsdatum2026-05-04Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara ansvarstagande, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Du är noggrann, har god känsla för struktur och kan självständigt driva dina arbetsuppgifter framåt. Du bidrar gärna till ordning och utveckling i verksamheten.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/sa-arbetar-vi/var-vardegrund/
som den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor-for-dig-som-anstalld/
Anställningsvillkor
Anställningen är en visstidsanställning om cirka tre månader med start och slut enligt överenskommelse, på heltid, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är Solna.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? kontakta enhetschef Carolina Brandes, 08-799 43 42. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR Annika Kjerrman, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Johan Persson, Saco-S, 08-799 40 27 och Michael Wallin, ST, 08-799 42 87.
Vi planerar att hålla intervjuer i slutet av vecka 21.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 15 maj 2026.
• --------------------------------------------------------------------------
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 400 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
171 54 SOLNA Arbetsplats
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Jobbnummer
9890487