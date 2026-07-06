Arkivassistent på deltid till SKF i Hofors!
Academic Work Sweden AB / Assistentjobb / Hofors Visa alla assistentjobb i Hofors
2026-07-06
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Har du ett strukturerat arbetssätt, hög uthållighet och vill arbeta med ett viktigt digitaliseringsprojekt inom industrisektorn? Söker du ett flexibelt extrajobb vid sidan av dina studier? Vår kund SKF i Hofors söker nu en arkivassistent på deltid som ska ansvara för att digitalisera och strukturera organisationens historiska arkiv.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
SKF är ett globalt industriföretag med verksamhet i cirka 130 länder och över 45 000 anställda. Företaget utvecklar branschledande lösningar som minskar friktion och bidrar till ökad energieffektivitet och ett mer hållbart samhälle. SKF Coupling är en del av SKF Sverige AB med produktion i Hofors och är världsledande inom stela axelkopplingar mot bland annat marin- och energisektorn.
De söker nu en student som vill arbeta deltid med att digitalisera sitt stora arkiv för att framtidssäkra dokumentationen och göra arkivet både digitalt och sökbart. En perfekt roll för dig som studerar där du får praktisk erfarenhet hos ett väletablerat företag.
Du erbjuds
Ett flexibelt extrajobb vid sidan av dina studier där du i stor utsträckning kan lägga upp arbetet i din egen takt.
Ett ansvarsfullt projekt där du får en nyckelroll i att säkra värdefull och oersättlig information för framtiden.Dina arbetsuppgifter
Som arkivassistent ansvarar du för viktiga delar av digitaliseringen och struktureringen av företagets historiska arkiv, samt för att dokumenten blir sökbara och tillgängliga för organisationen. Du har en central funktion i att säkerställa en säker övergång från fysiskt till digitalt format och fungerar som ett operativt stöd till sajtens olika avdelningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Scanna och digitalisera fysiska dokument och historiska handlingar.
Strukturera, organisera och bygga upp digitala mappar för verksamhetens olika avdelningar
Varsam hantering och sortering av känsliga pappersarkiv
Samverka med berörda funktioner på sajten och bidra med egna tankar och idéer kring hur strukturen bäst kan optimeras efter verksamhetens behov
Vi söker dig som
Studerar en eftergymnasial utbildning på minst 50%.
Har god data- och systemvana.
Har ett genuint intresse för struktur, planering och digital hantering.
Är flytande i svenska i tal och skrift, då arbetsuppgifterna kräver det
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete eller arkivhantering.
Erfarenhet av bildbehandling eller skanningsteknik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam - Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att planera, organisera och följa upp ditt arbete. Du hanterar det värdefulla arkivmaterialet med stor försiktighet.
Stabil - Du har en hög uthållighet och trivs med arbetsmoment som är av mer monoton och repetitiv karaktär. Du behåller ditt fokus och din noggrannhet även när du utför samma typ av arbetsuppgifter under en längre tid.
Ansvarstagande - Vi ser att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt. Du ser vad som behöver göras och kommer gärna med egna tankar och idéer.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KVAHYD". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9994325