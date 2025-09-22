Arkivarie sökes till myndighet!
2025-09-22
Är du en noggrann och strukturerad arkivarie som trivs med att arbeta självständigt? Vill du vara en del av ett spännande avvecklingsprojekt där din expertis gör skillnad? Vi söker nu en arkivarie för en tidsbegränsad punktinsats där du får inventera, ordna och förteckna både analog och digital information. Ta chansen att bidra med din kunskap i en viktig fas av myndighetens arbete!Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en arkivarie till vår kund, en myndighet i Stockholm. Det är en mindre myndighet som i samband med avvecklingsarbetet behöver anlita en arkivkonsult för en tidsbegränsad punktinsats. Du utgår från kontoret beläget i Bromma.Arbetsuppgifter
Som arkivarie hos vår kund ansvarar du för att inventera, ordna och förteckna främst analog information, men om möjlighet och kunskap finns även att bistå i arbetet med digital information. Det analoga materialet omfattar cirka 73 hyllmeter arkivbestånd. Den digitala informationen finns huvudsakligen i myndighetens ärendehanteringssystem Public 360, som togs i drift 2015, samt i övriga informationssystem som används inom myndigheten. Förteckningsarbetet ska göras både enligt det allmänna arkivschemat och med verksamhetsbaserad arkivredovisning. I uppdraget ingår också övriga arbetsuppgifter som kan förekomma i samband med avvecklingen av ett arkiv.
Dina egenskaper
Du har en god analytisk förmåga och tar gärna initiativ när det behövs. Du är självgående men trivs samtidigt med att arbeta tillsammans med andra. Dessutom har du en väl utvecklad kommunikations- och samarbetsförmåga, vilket gör att du kan skapa goda relationer och samarbeta effektivt med olika funktioner och intressenter i arbetet.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Högskoleutbildning med minst 60 högskolepoäng i arkivvetenskap eller annan jämförbar högskoleutbildning, alternativt motsvarande kompetens från tidigare arbetslivserfarenhet
God kännedom om regelverk kring arkiv- och informationshantering, t.ex. arkivlagen, arkivförordningen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
Minst 3-5 års praktisk erfarenhet av arkiv och diarieföring inom offentlig verksamhet
God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Public 360
Praktisk erfarenhet av avveckling av arkiv inom offentlig verksamhet
Praktisk erfarenhet att arbeta med digitala system och digitalisering av dokumentTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-01-01. Start enligt omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35466 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Om Perido

Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet.
