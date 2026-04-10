Arkivarie med intresse för e-arkiv
2026-04-10
Är du intresserad av att driva och utveckla frågor om informationsförvaltning tillsammans med oss? Vill du bidra i en verksamhet som är kreativ och forskningsintensiv? Håller du dessutom med om att samarbete och en positiv attityd i vardagen skapar arbetsglädje för alla? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
FOI är i en stark tillväxtfas och vi söker nu en arkivarie med intresse för e-arkiv som kan komplettera vår sektion! Du kommer att ingå i ett team med arkivarier som tillsammans arbetar med och utvecklar FOI:s informationsförvaltning i en digital inriktning. Du kommer att delta i myndighetsgemensamma projekt och utvecklingsarbeten som bedrivs inom informationsförvaltningsområdet, däribland projekt e-arkiv. I detta projekt kommer du att exempelvis delta i analysarbetet för leveransprocesser för anslutning till e-arkiv, kravställningsarbetet för teknisk lösning, genomföra informationsvärdering i olika system och ta fram relevanta styrdokument för en genomgripande digital informationsförvaltning. Vidare ingår det i din roll att utveckla och driva utbildning avseende arkiv och informationsförvaltning samt övriga löpande arbetsuppgifter inom arkivfunktionen. Arbetsresor till våra verksamhetsorter i Linköping, Umeå och Grindsjön förekommer.
Du kommer att ingå i sektion Informationsförvaltning inom Juridikenheten som tillhör avdelningen Forskningsstöd. Inom sektionen arbetar arkivarier, registratorer och en sektionschef. Sektionen består idag av 10 medarbetare. Sektionen är placerad i Kista.
FOI finns på fyra platser: Stockholm-Kista, Umeå, Stockholm-Grindsjön och Linköping. Läs gärna mer här om avdelningen Forskningsstöd.
en relevant utbildning i arkivvetenskap eller annan likvärdig utbildning, exempelvis informationsvetenskap, systemvetenskap, som arbetsgivaren bedömer är av relevant
aktuell kunskap om lagstiftning, standarder och styrande specifikationer inom arkivområdet,
flerårig yrkeserfarenhet av informationsförvaltning i offentlig verksamhet
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska såväl som engelska.
För att trivas och lyckas i rollen som arkivarie är en positiv inställning gentemot arbetsuppgifterna och verksamheten avgörande. Du är trygg och erfaren inom ditt expertområde, och har förmågan att omsätta din kunskap i konkreta lösningar. Du har god analytisk förmåga och kan hantera komplexa frågeställningar samtidigt som du har en helhetssyn i ditt arbete. Du förväntas ta ansvar för dina uppgifter och driva processer framåt på ett strukturerat och effektivt sätt. Ett gott samarbete och tydlig kommunikation med kollegor är nödvändigt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
erfarenhet av implementering av system och leveransarbete, gärna inom e-arkiv,
erfarenhet av gallringsutredningar av verksamhetssystem/informationssystem och digitala handlingar/uppgifter,
arbetat med/erfarenhet av utformning och komplettering av policydokument/strategier för elektroniskt bevarande samt uppföljning av åtgärder,
erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina eller annat arkivredovisningssystem,
vana av att utbilda handläggare avseende arkiv och informationsförvaltning
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 3 maj, 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Strandberg. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Eddie Krusten (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
164 90 KISTA
