Luossavaara-Kiirunavaara AB / Datajobb / Kiruna2021-04-06Är du en lagspelare som vill vara med på LKAB:s satsning på digitalisering och datadriven organisation? Då kan det här vara drömtjänsten för dig!LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen.Du kommer att bli en viktig pusselbit i vår digitala transformation och få möjlighet att vara en del av mobiliseringen för framtidens gruvindustri och en av de mest spännande omställningarna inom svensk industri hittills.Huvudsakliga arbetsuppgifterDu kommer att ingå i vårt team Data and Analytics där du tillsammans med kollegor och partners bidrar till att säkerställa data och information med hög kvalité för stöd vid beslutsfattande, analyser och lägesbilder. Du kommer att vara en viktig del i att LKAB når sina utmanande mål kring digitalisering.I rollen kommer du att identifiera, anpassa och säkerställa framtidens data-, informations- och analysarkitekturlandskap. Du deltar i allt från att ta fram långsiktiga strategier och mål till att delta i att lösningar utvecklas i linje med dessa. I det ingår att driva och delta i de aktiviteter som behövs för att i slutändan ge verksamheten möjligheten att fatta beslut, leda och styra, planera och följa upp datadrivet.Arbetet omfattar hela processen från rådata i källsystem till berikad kvalitetssäkrad information hos slutanvändaren.Du arbetar över flera områden, bl.a. de nu prioriterade områdena data management och datakvalité samt datalager och beslutsstöd. Även förutsättningar för datasciense, artificiell intelligens och machine learning hanteras.Att driva ständiga förbättringar inom området är en självklar del i arbetet.Vem är du?Vi söker dig som vill vara med och skapa möjlighet till en datadriven verksamhet. Du tycker om att arbeta med och runt data och information och du förstår vikten av att den finns tillgänglig i alla nödvändiga format för verksamheten.Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta i arkitektroller inom området och vi tror att du har relevant utbildning från högskola/universitet eller motsvarande arbetserfarenhet inom detta område. Det viktigaste för oss är inte exakt vilken utbildningsbakgrund du har så länge du själv vet med dig att du kan uppfylla rollen som vi söker!Det är meriterande om du har en god kunskap om Microsofts Powerplattform samt en eller flera av produkterna Snowflake, Wherescape, BizzDesign och Informatica.Hos oss trivs du som söker nya utmaningar, är nyfiken och vill utvecklas. Du är självgående och driven, trivs med att arbeta självständigt och strukturerat men även med att samverka i team där du delar med dig av dina erfarenheter och din kompetens.Du har en god förmåga att sammanfatta och formulera dig i tal och skrift både på svenska och engelska.Engagemang, Nytänkande och Ansvar är viktiga ledord för dig i ditt dagliga arbete. Hos oss på LKAB är det viktigt att ha ett inkluderande klimat där alla känner sig välkomna och vi ser fram emot de nya tankar, idéer och synsätt som du har med dig.Körkort och genomförd gymnasieutbildning är ett krav för alla tjänster inom LKAB.Vi erbjuderEtt jobb i en högteknologisk, internationell Mineralkoncern med storskalig verksamhet på en global, konkurrensutsatt marknad. Vi kan erbjuda del i företagets belöningssystem, förmåner som studiestöd och tandvård, friskvård med möjlighet till varierande aktiviteter inom malmfälten samt andra aktiviteter inom LKABs föreningar inom ex friluftsliv eller konst.Övrig information:Placering i Kiruna, Malmberget eller Luleå.Välkommen med CV och personligt brev senast 2 maj, 2021. Urval sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har gått ut.Inför rekryteringsarbetet har LKAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Fackliga kontakter:Kiruna/SvappavaaraUnionen Norra - Sakari Alanko, 0980-72508Akademikerföreningen Kiruna/Svappavaara - Peter Johansson, 0980-62239Ledarna Kiruna/Svappavaara - Ingegerd Kyrö, 0980-71050MalmbergetUnionen Södra - Per Ola Eriksson, 0920-38076SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-79532Ledarna Södra - Stefan Tallfjärd, 0970-795612021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-02Luossavaara-Kiirunavaara ABKiirunavaaravägen 198131 Kiruna5674444