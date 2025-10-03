Areal söker Ekonom
Redovisningsekonomjobb / Östersund
2025-10-03
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vi förstärker teamet med en ekonom! Var med på vår resa och arbeta med ekonomi som gör skillnad - för våra kunder, vår vardag och vår tillväxt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta brett med ekonomiadministration kopplat till våra kunders verksamheter. Arbetet innefattar bland annat bokslutsarbete, deklarationer och löpande redovisning. Du har även kontakt med våra kunder i våra jord- och skogsfastighetsaffärer och blir en naturlig del av kundresan, vilket gör din roll både utvecklande och varierande. Publiceringsdatum2025-10-03Profil
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
Erfarenhet av arbete med ekonomi och administration.
Erfarenhet av bokföring, bokslut och deklarationer, gärna med inriktning mot enskilda firmor.
Goda kunskaper i att skriva, läsa och tala svenska.
Goda kunskaper i Office 365 och i vanligt förekommande ekonomiprogram som tex Capego, Fortnox eller dyligt.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete på redovisningsbyrå.
Som person är du strukturerad, noggrann och har lätt för att skapa förtroende i kontakt med kunder. Du trivs i en roll där du får kombinera siffror och service, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är även engagerad i verksamhetens utveckling och bidrar gärna med idéer och initiativ.
Vi erbjuder
Arbetsuppgifterna är kvalificerade och vi erbjuder vidareutbildning så att du som anställd känner dig bekväm i din roll. Du kommer vara central i verksamheten och får en unik möjlighet att utveckla dig själv, både personligt och kunskapsmässigt inom jord- och skogsfastighetsaffärer.
Om Areal
Areal har varit verksamt sedan 1980-talet och har förmedlat tusentals egendomar, pratat med än fler kunder och fått minst lika många erfarenheter. Areal erbjuder tjänster till jord och skogsägare över hela Sverige. Vi finns idag på 46 kontor och har ett 80 tal medarbetare. Vi är också Norrlands största mäklare av jord och skog. Fastighetsförmedlingen är ett av våra två ben. Vårt andra består av en gedigen kunskap och erfarenhet av rådgivning, ekonomi, juridik och drift av skogs- eller jordbruksfastigheter. Yrkesgrupper som agronomer, jägmästare, lantmästare, skogsmästare, skogstekniker och fastighetsmäklare finns alla representerade hos oss. Detta ger hög kompetensnivå inom våra verksamhetsområden. Areal i Östersund drivs av franchisetagare och startade 2020.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Pontus Andersson på pontus.andersson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Areal Kontakt
Pontus Andersson pontus.andersson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9540579