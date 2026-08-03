Arbetsterapeut till Söderhamns kommun
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2026-08-03
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Vill du vara med och skapa livskvalitet, trygghet samt ge god och säker vård till våra patienter? Nu söker vi en ny kollega till vårt härliga team!
Ditt uppdrag
Du kommer att bedöma individens aktivitetsförmåga, kroppsfunktion samt omgivningsfaktorer. Genom att tillämpa åtgärder som aktivitetsträning, hjälpmedelsförskrivning och anpassning av miljön, kommer du att stödja och främja individens förmåga att vara aktiv, delaktig och självständig. Vidare kommer du att handleda och utbilda omvårdnadspersonal samt samverka med övriga medlemmar i teamet, bland annat genom vårdplaneringar och teamträffar, för att utveckla personcentrerade hälsoplaner.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi bedriver rehabilitering gentemot korttidsvård, vård- och omsorgsboenden samt hemsjukvård i Söderhamns kommun. På enheten arbetar sju fysioterapeuter, åtta arbetsterapeuter, tre rehabassistenter, sex undersköterskor i Trygg hemgång och IHR (intensiv hemrehabilitering) samt en enhetschef. Vi är samlokaliserade vilket ger oss möjligheter att utvecklas tillsammans. Vi arbetar patientcentrerat i team tillsammans med sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, enhetschefer och biståndshandläggare samt läkare vid behov.
Som ny hos oss erbjuder vi dig
• Ett gott arbetsklimat med positiva kollegor.
• Introduktion av en mentor som handleder dig i det vardagliga arbetet.
• Kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar.
• Möjlighet till vidareutveckling i sektor Välfärd.
• Vid behov hjälp att lösa bostadssituation.
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete inom hemsjukvård är meriterande. Körkort för bil är ett krav för tjänsten.
Din roll ställer höga krav på självständighet och ansvarstagande då du själv ansvarar för att planera och organisera ditt arbete. Du behöver kunna ta egna initiativ, prioritera samt fatta beslut inom professionens ansvarsområde. Då vi arbetar i team är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga samt att du är lösningsfokuserad och har patientens delaktighet i fokus. Det är också av vikt att ha empati och gott bemötande i alla lägen. Du behöver ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kunna se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet. Som person är du positiv och motiverad till att vara en del av verksamhetens fortsatta utveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning.
Vill du veta mer om vår verksamhet? Kolla gärna in vår instagramsida: https://www.instagram.com/rehabenhetensoderhamn/
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Söderhamns kommun (visa karta
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826 80 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Välfärd, Rehabenheten Kontakt
Eva Andersson, Sveriges Arbetsterapeuter 0270-78428 Jobbnummer
10020161