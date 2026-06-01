Arbetsterapeut till primärvårdsrehab
2026-06-01
Vill du arbeta som arbetsterapeut i Falköping och göra skillnad med både kompetens och medmänsklighet? Bräcke Rehabmottagning i Falköping arbetar idéburet med primärsvårdsrehabilitering som hjälper fler att leva livet mer på sina egna villkor. Hos oss blir du en del av ett meningsfullt och kollegialt sammanhang där du får mentorskap och möjlighet att vara delaktig i hur arbetet formas – oavsett om du är erfaren eller ny i yrket.
Verksamheten och hur vi jobbar
Vi är burna av idén om att göra mer för fler. Därför erbjuder vi arbetsterapi och fysioterapi som bygger på en helhetssyn på patienternas behov. Arbetet sker i ett kollegialt sammanhang där även personal från intilliggande vårdcentral ingår. Med bidrag från olika professioner skapar vi strukturer för att följa patienten genom varje behandlingsplan och arbeta tillsammans över tid.Arbetsuppgifter
Utföra arbetsterapeutiska insatser inom primärvårdsuppdraget, inklusive mottagningsbesök, hembesök och hjälpmedelsförskrivning
Möta patienter med varierande rehabiliteringsbehov, exempelvis inom äldres hälsa och psykisk ohälsa
Arbeta både individuellt och i grupp, exempelvis genom patientskolor och andra hälsofrämjande insatser
Samverka med andra yrkesgrupper, både inom rehabmottagningen och i samarbete med vårdcentralen.
Bidra med nya perspektiv och idéer i utvecklingen av våra arbetssätt och behandlingsinsatser
Vad vi erbjuder
Ett brett arbetsterapeutiskt uppdrag inom primärvård, där du successivt får växa in i rollen och ta ansvar för egna patienter
Ett nära kollegialt sammanhang i ett mindre team
Utbildning och mentorskap enligt en individuell kompetensplan
Delaktighet i planering och utveckling av arbetssätt
Arbete i en idéburen organisation där värdegrund och samhällsengagemang är en del av uppdraget
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och vill arbeta idéburet med primärvårdsrehabilitering. Du kan vara ny i yrket eller ha tidigare erfarenhet. Det viktiga är att du är trygg i mötet med patienter och trivs i ett sammanhang där helhetssyn, kollegial dialog och gemensamma strukturer är viktiga. Vi uppskattar om du har ett intresse för psykisk ohälsa, eftersom det är en del av vardagen för många av de patienter vi möter.
Kvalifikationskrav:
Legitimation som arbetsterapeut
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom primärvård
Erfarenhet av arbete med målgrupper såsom äldre personer eller patienter med psykisk ohälsa
Erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning
Erfarenhet av hembesök
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
521 43 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke rehabmottagning Falköping Kontakt
Verksamhetschef
Malin Svahnstöm malin.svahnstrom@brackediakoni.se 0515-43310 Jobbnummer
9938208