Arbetsterapeut till LSS
2025-09-11
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Kommunal primärvård team 5 är organiserade inom omsorgsförvaltningen men arbetar med målgrupper som finns inom socialförvaltningens verksamhetsområde. En inriktning i teamet är mot verksamheter inom LSS och en inriktning är verksamheter mot socialpsykiatrin. Vi söker nu en arbetsterapeut med inriktning mot LSS.
Målgruppen i tjänsten är personer med funktionsnedsättning med beslut i LSS. Du ersätter inledningsvis en medarbetare som är föräldraledig, inriktning och placering kan därefter ändras utifrån vilka behov som finns inom Kommunal primärvård. I teamet arbetar du med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor med inriktning mot LSS men även inriktningen socialpsykiatri. I ditt arbete samarbetar du även med personalgrupper, enhetschefer, anhöriga/gode män, regionens habilitering och biståndshandläggare.
Som arbetsterapeut arbetar du tillsammans med personen för att möjliggöra delaktighet i aktiviteter i det dagliga livet. Du gör bedömningar, arbetar med kognitivt stöd, träning i vardagens aktiviteter. Du jobbar med både förebyggande och kompenserande insatser, hjälpmedelsförskrivning samt intygar behov av bostadsanpassning. I arbetet ingår även att ge handledning och instruktion till såväl personen själv som till närstående/god man som personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Du som söker är stabil, trygg och säker i din yrkesroll. Du kommer att arbeta både självständigt och i team vilket kräver att du har en god initiativförmåga samtidigt som du är en lagspelare. Du värderar teamarbete högt och är genuint intresserad av att arbeta med fokus på målgruppens individuella behov. Som arbetsterapeut uppskattar du ett flexibelt arbetssätt, varierande arbetsuppgifter och arbetstempo.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
För att kunna komma i fråga för en anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Det finns att hämta på polisens webbplats. Utdraget heter HVB-hem.
Rekrytering sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
