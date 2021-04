Arbetsterapeut till Achima Care Älmhult vårdcentral - Achima Care AB - Sjukgymnastjobb i Älmhult

Prenumerera på nya jobb hos Achima Care AB

Achima Care AB / Sjukgymnastjobb / Älmhult2021-04-07Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut till Achima Care Älmhults vårdcentral!Achima Care i Älmhult är en vårdcentral som ständigt arbetar med att finna nya arbetssätt och metoder för att förbättra för våra patienter och få en bra arbetsmiljö.Du kommer att arbeta självständigt med undersökning, bedömning och behandling av personer med funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, i alla åldrar och med varierande diagnoser och besvär. Åtgärderna sker individuellt och/eller i grupp. Du kommer att göra arbetsförmågebedömningar för patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Vi arbetar tvärprofessionellt inom vårdcentralen med patienten i fokus för att säkerställa god medicinsk kvalitet och bästa servicen till våra patienter.Är du flexibel och engagerad, har god samarbetsförmåga, men även förmåga att arbeta självständigt, är detta ett jobb för dig. Tidigare erfarenhet av arbete i primärvård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Att du delar Achimas värderingar och har ett gott bemötande mot patienter och medarbetare ser vi som självklart!AnställningsvillkorTjänsten är en tillsvidareanställning på 75%Vi tillämpar sex månaders provanställningTillträde snarastOm AchimaAchimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan 2004. Achima består idag av 10 vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima lednings utgår ifrån huvudkontoret i Karlskrona som består av stödfunktioner så som HR, Ekonomi, Inköp, Marknad och IT.Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret. Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.achima.se/om-oss/the-achima-way-achima-ansvaret/ Hör gärna av dig till Ing-Marie Johansson, samordnare för fysioterapin och psykosociala resurserna, för mer information ( ing-marie.johansson@achima.se ).Urval och rekrytering sker löpande. Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Achima Care AB5674958