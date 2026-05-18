Arbetsterapeut
Vi söker en arbetsterapeut som primärt kommer arbeta med patienter med psykisk ohälsa.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-05-18Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bedömning/kartläggning och behandling individuellt eller i grupp, både fysiskt och digitalt. Du arbetar i team tillsammans med en arbetsterapeut och en fysioterapeut. Nära samarbete sker med medarbetarna på samtalsmottagningen på Vårdcentralerna Finspång och Skärblacka.
Arbetsgrupp
Rehab Finspång har ett brett verksamhetsinnehåll med uppdrag både inom slutenvård, öppenvård och primärvård. Vi möter patienter i alla åldrar och med skador och sjukdomar från en rad olika diagnosområden. Inom Rehab Finspång arbetar drygt 20 medarbetare. Professioner inom verksamheten är arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.
Om dig
Som person är du trygg i dig själv och din yrkesroll. I ditt arbete som arbetsterapeut är du självständig samtidigt som du tar ett gemensamt ansvar för verksamheten i stort. Du är driftig och ständiga förbättringar är en naturlig del i ditt arbete. Du har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt eget arbete samtidigt som du vid behov snabbt kan ställa om och anpassa dig till en ny situation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du är rätt person i vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Vikariat på 100 % under perioden 1 augusti 2026 -7 februari 2027.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912475